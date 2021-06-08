Данилович о Дне народного единства: осенью 1939 года совершился акт исторической справедливости

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенью 1939 года совершился акт исторической справедливости: мы получили возможность жить в едином государстве. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал ректор Академии управления при Президенте кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович, комментируя учреждение Дня народного единства, сообщает БЕЛТА.

По его словам, межвоенное почти 20-летие, когда западная часть нашей страны находилась в составе Польского государства, отложило свой отпечаток в национальном сознании белорусского народа.

"Подавляющее большинство белорусских национальных деятелей - симпатизировали ли они советской власти или были критично настроены к ней - едины во мнении, что Рижский мир - это трагедия нашего народа. Фактически польские власти проводили политику ассимиляции белорусского населения. Поэтому многие восприняли приход Красной армии положительно - и с воодушевлением включились в объединение. Это говорит о том, что все-таки польская власть не отражала интересы народа и была по факту чужой для большинства населения края, - считает эксперт. - И это вполне закономерно: социальные вопросы и проблемы по сути не были решены, образовательная и экономическая сферы не развивались. То есть к проблемам национального угнетения здесь добавлялась социальная неудовлетворенность. Поэтому образ Советского Союза выглядел положительно в глазах многих. Осенью 1939-го совершился акт исторической справедливости: мы получили возможность жить в едином государстве. Да, оно не было идеальным, но при всех издержках привело к поступательному и успешному развитию белорусского народа".

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, член-корреспондент НАН доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк уверен, что 17 сентября мы должны оценивать так, как эту дату оценивали и в западной, и в восточной частях страны в 1939 году.

Игорь Марзалюк. Фото из архива

"Ориентация на Польшу в белорусской среде никогда не была популярна. Поддержка населением тех организаций, которые ориентировались на нее, всегда была минимальной. Иначе и быть не могло, ведь каждый год означал только одно: усиление национального гнета, целенаправленное уничтожение национальных центров культуры. В том числе и поэтому большинство белорусов приняли известие о разрушении польской государственности в 1939 году с огромным удовольствием", - подчеркнул он. -0-