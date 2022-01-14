Данилович о проекте Конституции: белорусы определяют стратегические направления развития страны

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусов есть возможность определить стратегические направления развития страны. Таким мнением поделился сегодня с журналистами ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович во время диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция - это основополагающий документ любого государства. Сегодня у нас есть возможность поучаствовать в определении будущих стратегических направлений развития нашей страны. Поэтому важно и знаменательно, что проект вынесен на всенародное обсуждение. По всей стране и в нашем учреждении проходят обсуждения в формате структурных подразделений", - рассказал Вячеслав Данилович.

Сегодня в работе общеакадемической диалоговой площадки принимают участие не только сотрудники Академии управления, но и представители других организаций, предприятий, учреждений образования Минска и средств массовой информации. "Безусловно, проведение таких мероприятий важно, потому что в определенном смысле это народное творчество. Когда граждане Беларуси получают возможность поучаствовать в обсуждении основополагающего документа своей страны", - подчеркнул он.

"Я положительно воспринимаю все изменения, которые предлагаются. Безусловно, учитывая ситуацию, которая сложилась, необходимо совершенствовать наш основополагающий документ. Важно и ценно, что в нем делается акцент на сохранении традиционных ценностей, принципах нравственности, на сохранении исторической памяти и правды о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, конституционно укрепляется статус Всебелорусского народного собрания. Это институт представительского народовластия, который уже апробирован. Он имеет глубинные исторические корни - вспомните Полоцкое вече, первый Всебелорусский съезд в декабре 1917 года и Народное собрание Западной Беларуси 1939 года. Сейчас он получает оформление и вливается в эту систему сдержек и противовесов, в связи с перераспределением властных полномочий", - обратил внимание Вячеслав Данилович.

Одна из участниц диалоговой площадки - студентка второго курса Академии управления при Президенте по специальности "государственное управление и право" Татьяна Котова отмечает, что проект изменений и дополнений достаточно актуальный.

"Углубленно изучала все положения. У нас уже проводились подобные диалоговые площадки по обсуждению проекта. В Конституцию внесены предложения по достаточно важным аспектам. Особенно те, которые связаны с патриотическим долгом. Это важно и для будущего поколения. Личных предложений у меня нет, но есть какие-то уточнения, которые хотелось бы узнать. Например, о механизме избрания делегатов Всебелорусского народного собрания", - сказала студентка.-0-