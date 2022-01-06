Данилович: педагоги должны быть настоящими патриотами и гражданами своей страны

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педагоги должны быть настоящими патриотами и гражданами своей страны, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

"Если мы говорим о научно-методическом сообществе, то наша задача - дать объективную картину исторического прошлого, показать выдающиеся личности, которые внесли большой вклад в развитие нашего народа, нашей государственности, акцентировать, на что необходимо обратить внимание нашего подрастающего поколения в разных эпохах. И это в принципе делается. Другой вопрос, что помимо исторической составляющей должна быть и педагогическая", - сказал Вячеслав Данилович.

По его словам, необходимо уделить особое внимание подготовке педагогов, особенно предметников. "Чтобы они были подготовлены в русле государственной идеологии, были настоящими патриотами и гражданами своей страны. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день далеко не все педагоги в системе образования этими качествами владеют в полной мере. А это важнейшая составляющая, очень многое зависит от учителя. Необходимо готовить педагогов на соответствующем уровне. Потому что история и идеология - это фактически две стороны одной медали", - отметил ректор.

Вячеслав Данилович подчеркнул, что есть четко определенная государственно-историческая политика, направленная на сохранение объективной исторической памяти народа, недопущение ее искажения, фальсификации. И в первую очередь эту политику с подрастающим поколением реализуют педагоги на разных уровнях.

"Эта система должна быть четко выстроена. Но если мы ее не начнем выстраивать или укреплять сейчас, то перманентно будем попадать в кризисы, подобные кризису 2020 года, когда извне нас через цветные революции пытались повернуть, кардинально изменить курс нашего государства. И изменить его не в интересах большинства народа, а в интересах тех, кто находится где-то за рубежом, в интересах каких-то иностранцев, которые заинтересованы в том, чтобы управлять нашим обществом так, как это им выгодно. Если мы не выстроим эту систему, то это все будет периодически повторяться, и, к сожалению, мы не выживем в такой современной геополитической ситуации. Поэтому это необходимо делать прямо сейчас, естественно, учитывая, что эффект от этого будет долговременный", - сказал Вячеслав Данилович.-0-