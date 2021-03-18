Данилович: Рижский мирный договор разделил белорусский народ на две части

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рижский мирный договор разделил белорусский народ на две части, заявил сегодня ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович на международной научной конференции "Рижский мир 1921 года в судьбе белорусского народа (к 100-летию заключения)", передает корреспондент БЕЛТА.

"Рижский мирный договор - это трагическая страница в истории Беларуси. Наш народ был разделен на две части. Западные регионы Беларуси почти 20 лет находились в составе Польши. Для белорусов осень 1939 года, когда произошло воссоединение нашего народа, - акт исторической справедливости. Для нас это ценно: не будь этих событий, неизвестно, как бы развивалась Беларусь дальше. Половина нашего народа в итоге могла быть просто ассимилирована, потому что в межвоенный период польскими властями на территории Западной Беларуси проводилась политика полонизации и в итоге могло быть гораздо большее, чем сейчас в Польше, количество так называемых православных поляков", - сказал ректор Академии управления при Президенте.

По его словам, отголоски этого события можно наблюдать и по сей день. "Сегодня мы видим, что польские правящие элиты идут на конфронтацию, разжигание противостояния в сфере исторической памяти белорусского и польского народов. Поднимаются на щит деятели, которые фактически осуществляли геноцид белорусского населения или на территории Белосточчины, вошедшей в 1944 году в состав Польши, или же на территории Западной БССР, когда так называемые проклятые солдаты по сути скатились до бандитизма, а некоторые фактически до геноцида населения по национальному и религиозному принципу. Эти вещи недопустимы. Поэтому мы категорически выступаем против подобного и должны как можно громче и шире доносить нашу белорусскую точку зрения на эти события, показывать, почему для нас это неприемлемо", - отметил он.

Конференцию проводит Институт истории НАН совместно с Академией управления при Президенте Беларуси. На форуме 18-19 марта выступят ведущие ученые страны с более чем 40 докладами по актуальным вопросам. Запланировано обсуждение судьбы белорусской государственности в условиях геополитических вызовов 1918-1923 годов, польско-советской войны 1919-1921 годов. Также будет дана оценка роли Рижского договора в судьбе белорусского народа и в национальной традиции. Кроме того, в числе задач форума - улучшение взаимодействия академической и университетской науки по актуальным проблемам развития отечественной социогуманитаристики, организация и управление творческой инициативы студенческой молодежи по актуальным вопросам изучения истории белорусской государственности.-0-