Данилович: студенчество - яркий и незабываемый период

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенчество - яркий и незабываемый период приобретения новых знаний, вхождения во взрослую жизнь, реализации творческих планов. Такое мнение выразил на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню студентов, ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович, сообщили БЕЛТА в пресс-центре вуза.

"В Академии управления обучаются лучшие студенты, владеющие новейшими научно-организационными знаниями, глубокой гражданской убежденностью и высокой нравственностью", - подчеркнул ректор.

Вячеслав Данилович пожелал студентам крепкого здоровья, счастья, новых профессиональных вершин во благо процветания Беларуси. "Пускай ваша студенческая жизнь всегда будет интересной и содержательной", - добавил он.

Директор Института управленческих кадров Анна Ящук обратилась к студентам и поздравила их с праздником молодости и жизнелюбия. "Самое главное - в любой ситуации оставайтесь добрыми и небезразличными людьми", - сказала она.

Академия управления при Президенте - ведущее государственное учреждение высшего образования в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководящих кадров. Около 9 тыс. человек ежегодно проходят обучение здесь. Учреждение образования сотрудничает с 72 зарубежными профильными учебными заведениями и организациями из 28 стран мира. В структуру академии входят Институт государственной службы, Институт управленческих кадров и Научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления.-0-