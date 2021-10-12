Данилович: в сферу управления должны приходить действительно государственные люди

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сферу управления должны приходить действительно государственные люди. Об этом заявил журналистам ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович по итогам совещания у главы государства по вопросам законодательного совершенствования национальной системы образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно, чтобы в сферу управления прежде всего приходили люди действительно государственные, патриоты своего Отечества, которые готовы работать на совершенствование нашего государства и общества, а не просто получить какую-то престижную специальность и потом куда-то пойти, стремясь только за узким материальным интересом", - сказал Вячеслав Данилович.

Чтобы вычленить наиболее одаренных молодых людей, в Академии управлении планируют принимать абитуриентов не просто по результатам централизованного тестирования, но и проводить до сдачи испытаний психолого-профессиональное собеседование. "Учитывая, что это уникальный вуз, который готовит управленческую элиту нашей страны, здесь должен быть очень ответственный подход", - подчеркнул ректор учреждения.-0-