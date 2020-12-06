Данилович: Всебелорусское народное собрание - важный механизм прямой демократии

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - важный механизм прямой демократии. Такое мнение в эфире программы "Неделя" на канале СТВвысказал ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович, сообщает БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание - важный механизм прямой народной демократии, уходящей в традиции вече, толоки, когда вместе решали какие-то серьезные проблемы", - сказал Вячеслав Данилович.

По его словам, страна сегодня находится в сложнейшей геополитической ситуации. "Против Беларуси фактически развернута гибридная война, и тем не менее в этих условиях мы проводим Всебелорусское собрание, которое должно помочь нам зафиксировать основополагающие моменты нашей государственности, от которой мы не можем отступить. Определить, как нам противостоять современным вызовам, когда фактически извне пытаются расколоть белорусское общество, разделить нашу страну. Этого мы не должны допустить и в этой обстановке очень важно посоветоваться с народом, получить поддержку для того, чтобы спокойно и уверенно двигаться дальше, несмотря ни на какие препятствия, которые пытаются создать для республики и нашего народа внешние силы", - подчеркнул ректор.

Также он отметил, что Беларусь всегда находилась на геополитическом перекрестке. "Тысячелетиями через наши земли прокатывались нашествия как с запада, так и с востока. Мы должны помнить, что несмотря на годы тяжелейшей военной истории, наш народ, наши предки выстояли, сохранили эту территорию и отстояли свое право самостоятельно решать, как жить и развиваться. Это суверенное право самим определять свое будущее, оно выстрадано кровью белорусов и мы должны его очень сильно ценить", - констатировал Вячеслав Данилович.-0-