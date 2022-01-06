Данилович: Запад стремится убрать с постсоветского пространства чувство, что мы наследники Победы

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад стремится убрать с постсоветского пространства чувство, что мы наследники Победы, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

"С моей точки зрения, очень хорошо и важно то, что в Конституции четко артикулируются наши традиционные духовно-нравственные ценности. К сожалению, мы видим, что во многих странах мира эти вещи упущены и фактически общество там идет к деградации, утрачивая связь между поколениями своих предков и современностью. А это очень опасное явление, когда утрачивается данная связь", - сказал Вячеслав Данилович.

Важно, что в Конституции прописывается обязанность государства сохранять историческую правду и память о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Не секрет, это связано с тем, что именно события Второй мировой, Великой Отечественной войны особенно сильно в современном мире подвергаются попыткам искажения и фальсификации. Для чего это делается? Чтобы убрать с постсоветского пространства это чувство, что мы наследники Победы, наследники поколения победителей, что это наша Победа. И это необходимо сделать коллективному Западу для того, чтобы иметь возможность навязать нам свою точку зрения, чтобы заставить нас за что-то каяться", - отметил ректор.

По его словам, все эти нападки не выдерживают никакой критики с исторической точки зрения. "Это делается для того, чтобы перевернуть историю с ног на голову. Нам не надо забывать о том, кто вырастил нацистскую Германию, кто привел Гитлера к власти, оказывал ему всяческое содействие, а в экономическое возрождение Германии огромные деньги были вложены американскими и британскими фирмами. Закрывались глаза на агрессивные направления деятельности германского нацистского рейха в Европе", - добавил Вячеслав Данилович.-0-

Данилович: нам необходимо выработать иммунитет против искажения и фальсификации истории