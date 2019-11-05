Данное человеку обещание должно быть выполнено - Маркевич

5 ноября, Ляховичи /Корр. БЕЛТА/. Данное человеку обещание должно быть непременно выполнено, заявил помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич сегодня во время прямой телефонной линии в Ляховичском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию обратилась жительница деревни Куршиновичи. Пенсионерка пожаловалась на качество сена, которое она купила в местном СПК "Жеребковичи". Заплатив в августе за шесть рулонов Br210, сельчанка пожалела о покупке. "Оно рыжее, сухое, его коровы не едят. Я просила заменить, начальник участка пообещал, но проходит неделя за неделей, а ничего не меняется", - посетовала женщина.

"Плохо, когда руководители обещают и не выполняют свои же обещания", - поддержал заявительницу Анатолий Маркевич. Он связался с председателем СПК и попросил оперативно решить ситуацию с сеном.

"В чем причина? Почему вопрос до сих пор не решен? Почему человек должен ходить по разным инстанциям и искать правду? - поинтересовался помощник Президента. - Конечно, можно пойти другим путем: лабораторные исследования, доказательная база (является ли сено некачественным) и так далее. Но человек держит корову. Думаю, неправильно будет отбивать у него это желание".

Из объяснений председателя СПК следовало, что в этом году в силу объективных причин все сено получилось таким. "Значит, сразу надо было сказать: лучшего сена у нас не заготовлено, поэтому хотите - берите, хотите - нет. Человек должен быть проинформирован. Но если уже есть обещание, его надо выполнять", - резюмировал помощник Президента. Он порекомендовал руководителю вернуть пенсионерке деньги за плохое сено.

Анатолий Маркевич ответил на пять звонков. Сейчас помощник Президента проводит в Ляховичах личный прием граждан, на который предварительно записались девять человек.-0-