Данные Минздрава Беларуси по ситуации с коронавирусом обширные и полные - глава миссии ВОЗ

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Данные Минздрава Беларуси по ситуации с коронавирусом обширные и полные. Об этом сегодня заявил журналистам глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор, передает корреспондент БЕЛТА.

Патрик О'Коннор отметил, что в числе прочего анализировал качество статистики Минздрава и центров гигиены и эпидемиологии. "Данные довольно обширные, полные. Ситуация развивается постоянно, поэтому зачастую их накопление идет с некоторым опозданием", - сказал он. Эксперт добавил, что предоставленные белорусскими медиками данные отражают ситуацию в стране.

По его словам, миссия получилась довольно комплексной и всесторонней. Эксперты работали по разным направлениям и смогли увидеть все, что их интересовало, корректируя программу на ходу.

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии началась 8 апреля и продолжалась до 11 апреля.

Делегация прибыла в Беларусь по приглашению главы белорусского государства. Эксперты смогли на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи.-0-