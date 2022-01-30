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30 января 2022, 15:38

Данные об эффективности вакцины против рака представят на ведущем конгрессе онкологов в Чикаго

Фото из архива
Фото из архива

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительные результаты применения противоопухолевой ДНК-вакцины "Еленаген" представят на ведущем конгрессе онкологов (Congress ASCO 2022) с 3 по 7 июня в Чикаго (США). Об этом сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Красный в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Белорусско-американский проект длится почти два года, уже есть предварительные результаты. В настоящее время они оцениваются, поскольку мы готовим публикации для конгресса Американского общества клинической онкологии. Это ведущий конгресс, который обычно собирает около 30 тыс. участников, и выступить на таком конгрессе очень престижно", - сказал Сергей Красный.

Он напомнил: первоначально в проекте предполагалось участие нескольких государств, в том числе США, Бразилии и Израиля. Однако во время первой вспышки коронавирусной инфекции медицинские системы этих стран были парализованы. "Им было совершенно не до онкологических заболеваний, а тем более не до участия в научных проектах, которые только начинались", - отметил замдиректора.

По его словам, в Беларуси онкологическая система работала в прежнем режиме и без особых перегрузок. Для помощи COVID-инфицированным закрывались всего несколько онкодиспансеров, причем ненадолго. К слову, это было связано со значительным уменьшением числа онкологических пациентов, поэтому у белорусских ученых появилось больше времени для научных исследований.

"Проект был начат в Беларуси, и весь мировой запас вакцины "Еленаген" сегодня находится в нашей республике. Это произошло случайно", - отметил Сергей Красный.

Изначально в проект включались пациенты с пятью локализациями злокачественных опухолей, в том числе с метастатическими раком желудка и поджелудочной железы. "При этих двух локализациях применение вакцины "Еленаген" оказалось неэффективным, поэтому после предварительных расчетов и анализа исследование в данном направлении было приостановлено", - сказал замдиректора.

Сергей Красный. Скриншот из видео
Сергей Красный. Скриншот из видео

Что касается трижды негативного рака молочной железы, а это также очень агрессивные метастатические опухоли, которые крайне плохо поддаются лечению, получен очень хороший результат. Так называемая выживаемость до прогрессирования у пациентов, которые получали противоопухолевую вакцину, значительно выше, чем у тех, кто получал стандартную химиотерапию.

То же отмечено и при химиорезистентном раке яичника: ответ на вторую, третью линию химиотерапии обычно низкий, продолжительность жизни таких пациентов совсем невысокая. При добавлении в схему лечения вакцины "Еленаген" результат значительно лучше и выживаемость до прогрессирования значительно выше, чем при стандартной химиотерапии. Набор в исследование пациентов, страдающих раком яичника, прекращен: достигнуто контрольное число в 40 человек. Лечение этих пациентов продолжается, прослеживаются отдаленные результаты терапии.

"Сейчас проводится аналогичное исследование при раке предстательной железы. Выбраны достаточно сложные пациенты, у которых развились гормонорезистентные опухоли. Исследование начато только в конце 2021 года. Пациентов еще набрано немного", - сказал Сергей Красный.

Замдиректора отметил хорошую переносимость препарата. "Вакцина вводится раз в неделю, хорошо переносится и кроме болезненности в месте укола побочных эффектов не вызывает. Это очень важно, потому что большинство противоопухолевых лекарств и вообще методов лечения очень агрессивно", - пояснил Сергей Красный.

Основная цель исследования - оценить общую выживаемость пациентов. Делать выводы об этом пока преждевременно. "Надо сказать, что это стандартный эффект научных исследований - когда даже в контрольной группе увеличивается выживаемость. Поэтому все научные сообщества рекомендуют пациентам включаться в научные исследования вне зависимости от того, в какую группу они попадут", - отметил заместитель директора.

Такой результат, по его словам, объясняется, с одной стороны, эффектом плацебо, с другой - более строгим соблюдением рекомендаций медиков. "Во время научного исследования за пациентами очень жестко следят, контролируется каждый шаг, буквально по часам вводятся лекарства, выполняются анализы. Это сразу же сказывается на эффекте. В обеих группах увеличивается выживаемость, но там, где пациенты получают "Еленаген", результаты более значительные, это заметно уже сейчас. Тем не менее надо исследование закончить, чтобы сделать окончательные выводы. Наша конечная цель - увеличение продолжительности жизни в целом", - сказал Сергей Красный.

На данный момент в исследование включено более 110 пациентов. По раку предстательной железы и раку молочной железы набор пациентов еще продолжается.-0-

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вакцинация исследование наука рак
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