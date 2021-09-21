Данные социсследования: четверть белорусов читает книги ежедневно

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверть белорусов читает книги ежедневно, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси доктор социологических наук, профессор Дмитрий Безнюк, опираясь на данные социсследования, передает корреспондент БЕЛТА.

Исследование проходило летом этого года. Выборка - 903 респондента в возрасте от 18 до 60 лет.

"Прежде всего хочу обратить внимание на то, что в условиях разворачивающейся цифровизации книгочтение очень часто подпадает под такой культурно-изгойный вариант. То есть многие исследователи фиксируют снижение интереса к чтению, педагоги в школах также замечают это. Но мы получили результаты не такие плачевные. Первый вопрос, который характеризует общее положение с книгочтением в Беларуси, касается частоты чтения. Четверть белорусов (24,1%) читает ежедневно. Несколько раз в неделю - 25,8%. Практически, если укрупнять показатели, то можно сказать, что ежемесячно чтением занимаются почти 70% белорусов. Это цифра, которая вселяет оптимизм", - рассказал Дмитрий Безнюк.

Среди жанров лидирует художественная литература - 69,9%. Научно-популярной литературе отдают предпочтение 27,7% белорусов. Учебно-образовательной - 20,6%. Духовно-нравственной - 18,6%. Научной - 16,1%. Фантастику читают чуть более 2% белорусов, а детективы - 1,6%. Причем 52,5% опрошенных отметили, что читают для самообразования, 49,6% - получают от этого удовольствие, для 25,1% - это хобби.

"Интересный вопрос: где вы приобретаете книги? Наверное, белорусы в этом отношении остаются традиционалистами. То есть первая площадка, где они берут книгу, является книжный магазин (47,3%). Но прошу обратить внимание на второй показатель - интернет-магазины (35,9%). Думаю, что он будет увеличиваться, особенно в период пандемии, с ростом возможности электронной покупки книг. Мы также задавали вопрос относительно формы книги - электронная или бумажная. Здесь тоже белорусы остаются традиционалистами. Они предпочитают книгу в бумажном формате. Электронную книгу предпочитают 36% потребителей", - констатировал замдиректора.-0-