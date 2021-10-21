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21 октября 2021, 18:39

Дапкюнас: Беларусь поддерживает инициативу российской стороны о запуске акции "Наши правила - Устав ООН"

Андрей Дапкюнас. Фото из архива
Андрей Дапкюнас. Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всецело поддерживает инициативу российской стороны о запуске акции "Наши правила - Устав ООН". Это отметил постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас, выступая сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ с повесткой дня "Наши правила - Устав ООН", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Рассмотрение накануне Дня ООН вопроса о непреходящей значимости Устава Организации Объединенных Наций своевременно и уместно, - отметил Андрей Дапкюнас. - Устав ООН важен и для нашей организации, не в последнюю очередь, из-за давно назревшей необходимости придания ОБСЕ полноценного правового статуса".

"Мы считаем, что подписание Устава ООН стало возможным благодаря искренней вере государств - основателей ООН, среди которых имела честь быть и Беларусь, в возможность построения системы мирных, устойчивых и справедливых международных отношений, - продолжил он. - По замыслу авторов документа фундаментальные принципы, заложенные в Уставе ООН, должны были иметь прикладное значение и являться краеугольным камнем международного сотрудничества. Причем эти принципы должны были быть не просто красивой декларацией, а практическим руководством к действию, которое никто не может оспорить".

Андрей Дапкюнас с сожалением констатировал, что современный мир с каждым днем все более отдаляется от светлых ожиданий делегатов Сан-Францисской конференции. "И, возможно, поэтому нам стоит всерьез задуматься не столько о памятных датах и исторических документах, а о практических путях достижения мира, укрепления безопасности, построения доверия и сотрудничества. Путях возрождения базовых принципов, на которых основан Устав ООН", - считает постпред.

Он обратил внимание, что в годы войны Беларусь заплатила огромную цену за уроки, которые нашли свое отражение в Уставе ООН. Поэтому бережное отношение и уважение к этим принципам имеет для Беларуси исключительную важность.

"Сегодня мир все чаще сталкивается с тенденцией односторонних и произвольных действий, грубо противоречащих универсальным принципам международного права. С попытками ряда убежденных в непогрешимости своей картины мира государств вести разговор не с позиции международного права и доверия, а с позиции силы и принуждения сталкивается и Беларусь", - отметил дипломат.

По его словам, односторонние меры принуждения, осуществляемые вопреки Уставу ООН, наносят ущерб устойчивому развитию государств - причем не только непосредственно затронутых такими санкциями, но и широкому кругу государств-партнеров, объединенных кооперационными хозяйственными связями. Эти меры создают прямую и явную угрозу суверенитету и безопасности независимых государств, разъедают региональную безопасность.

"Горькая ирония состоит в том, что сильнее всего незаконные санкции бьют по безвинным, наименее защищенным группам населения.

Беларусь последовательно выступает против практики использования односторонних принудительных мер как инструмента внешней политики. Мы требуем их безоговорочного искоренения в полном соответствии с принципами международного права", - заявил Андрей Дапкюнас.

"Именно поэтому этим летом мы с готовностью поддержали инициативу о создании Группы друзей в защиту Устава ООН (Group of Friends for the Defense of the UN Charter). В состав учредителей этого неформального объединения государств - членов ООН вошли Беларусь, Россия и большая группа государств-единомышленников. В качестве целей деятельности Группы друзей заявлены противостояние односторонним принудительным мерам, защита суверенитета и территориальной целостности государств-участников в соответствии с принципами международного права, продвижение совместных инициатив, направленных на защиту и укрепление авторитета положений Устава ООН",- сказал он.

Для Беларуси очевидна губительность подмены понятной и прозрачной системы, основанной на примате Устава ООН и универсально признанного международного права, частными представлениями отдельных государств или групп государств о новых удобных лишь для узкого круга избранных "правилах" международного взаимодействия.

В этом контексте Беларусь всецело поддерживает инициативу российской стороны о запуске акции "Наши правила - Устав ООН", нацеленной на обеспечение баланса интересов государств исключительно на основе международного права.

Беларусь готова к открытому, равноправному и взаимоуважительному диалогу со всеми странами на основании этих принципов.-0-

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