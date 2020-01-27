Дапкюнас: смысл памяти о холокосте - придать реальную силу призыву "Никогда больше"

27 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Наиболее важный смысл нашей памяти о холокосте - это придание реальной моральной, политической, общественной силы призыву "Никогда больше". Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц в Освенциме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ровно 15 лет и 3 дня тому назад мне довелось выступать от имени Беларуси на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в честь 60-летия освобождения нацистских концентрационных лагерей. Ровно через девять месяцев после этой сессии был учрежден Международный день памяти жертв холокоста, - подчеркнул замминистра. - Я горжусь тем, что моя родная Беларусь стала одним из инициаторов и соавторов этого исторического решения Генассамблеи ООН".

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев

Андрей Дапкюнас подчеркнул, что тогда с трибуны ООН он говорил о "белых пятнах, про то, что мы недостаточно знаем о трагедии холокоста". "Уверен, что большинство присутствующих не знали, что крупнейший нацистский лагерь смерти на оккупированной территории Советского Союза Тростенец, где была оборвана жизнь более 200 тыс. невинных людей, занимает четвертое место после Аушвица, Майданека, Треблинки среди всех лагерей смерти по количеству уничтоженных людей. Этот лагерь освободить не удалось, поскольку он был уничтожен нацистами еще до подхода Красной Армии", - отметил замглавы белорусского МИД.

Он обратил внимание на важность участия представителей белорусского государства - председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко в мемориальной церемонии в Израиле в музее Яд Вашем и зампредседателя Совета Республики Анатолия Исаченко в польском Освенциме. "Это не только дань памяти жертвам еврейского народа в годы последней мировой войны. Это проявление нашей боли. Холокост - боль не только еврейского народа, это боль и Беларуси", - отметил Андрей Дапкюнас.

Дипломат задался вопросом, в чем заключается наша дань памяти жертвам холокоста: "Просто сохранение нашей исторической памяти? Передача памяти молодым поколениям? Исполнение ритуала цивилизованности и приличия? Думаю, наиболее важный смысл памяти о холокосте - это придание реальной политической, моральной и человеческой силы призыву "Никогда больше".

"Ранее я был склонен понимать этот призыв как констатацию факта: ужасы холокоста не могут повториться никогда, - продолжил Андрей Дапкюнас. - Сегодня, к моему большому сожалению, вынужден воспринимать этот призыв как живой вопрос, как доныне актуальный вызов, который все еще стоит перед человечеством. Вызов, ответ на который требует непрерывной работы". Он также отметил, что этот вызов требует ежедневных действий - как простого человека, так и высоких государственных руководителей - против расовой ненависти, этнической враждебности, религиозной нетерпимости.

"Этот призыв требует нашего осмысленного коллективного действия через пропущенную через сердце память о трагедии холокоста", - заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси.-0-

Фото Рамиля Насибулина

В Беларуси последовательно чтят память о сражавшихся и погибших в годы войны - Мезенцев Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц в Освенциме.

Добиться успеха в борьбе с антисемитизмом можно только скоординированными усилиями - Дженифер Мур "Память о холокосте преподает уроки нам и сегодня, особенно в Беларуси, - от стойкости выживших до памяти о погибших и до праведников народов мира", - отметила временный поверенный США в Беларуси Дженифер Мур.