Дапкюнас: в родном языке кроются сила и любовь для построения мостов дружбы с другими народами

21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В родном языке кроются сила и любовь для построения мостов дружбы с другими народами. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас сегодня на торжественном мероприятии по случаю Международного дня родного языка. Оно было организовано МИД совместно с Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО, Национальной библиотекой и компанией A1, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача дипломата - защищать свою родину путем построения мостов взаимопонимания, а для этого нужны сила и любовь, которые в том числе кроются в родном языке, - считает Андрей Дапкюнас. - Люди, которые научились ценить и беречь родной язык, свою землю, имеют силу строить мосты дружбы с другими народами и странами".

Заместитель министра прочитал стихи на белорусском языке, посвященные родине.

Генеральный директор Национальной библиотеки Роман Мотульский также подчеркнул важность родного языка, о котором не надо забывать, даже находясь далеко от дома.

Роман Мотульский

Мероприятие в Национальной библиотеке было организовано с участием глав зарубежных дипмиссий, представительств международных организаций, аккредитованных в стране, представителей культурных и академических кругов. Дипломаты читали на своих родных языках отрывки из произведений о родине. Вниманию гостей были представлены совместные проекты МИД с компаниями Viber и A1, приуроченные ко Дню родного языка.

Состоялась также презентация фотовыставки "Беларусь: прекрасные мгновения". Представлена книга "Поэтическое сокровище из Беларуси. Праздник жизни и творчества Веры Рич". Это сборник стихов Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богданович, впервые опубликованный в белорусско-английском издании. -0-

Фото Максима Гучека

Национальная библиотека провела акцию ко Дню родного языка Национальная библиотека Беларуси проведет сегодня акцию "Мілагучнае, звонкае, спеўнае слова”, посвященную Международному дню родного языка.