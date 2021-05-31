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31 мая 2021, 09:00

Дарим машино-место или скидку до 150 евро за "квадрат"! Покупайте квартиру в Minsk World и забирайте свой бонус!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Вы покупаете квартиру, мы дарим подарки!

Как получить двойную выгоду при покупке квартиры? В многофункциональном комплексе Minsk World – легко! Застройщик предлагает сразу несколько вариантов, чтобы клиенты смогли выбрать самый лучший для себя.

Можно купить машино-место в паркинге и получить СКИДКУ ДО 150 ЕВРО за квадратный метр на покупку квартиры в домах "Ницца", "Токио", "Лос-Анджелесе", "Нью-Йорк", "Киото", "Копенгаген", "Стамбул", "Каир", "Вильнюс", "Екатеринбург", "Пекин", "Флоренция", "Глазго", "Лас-Вегас", "Таллин","Тбилиси", "Ереван", "Канны", "Монако", "Полька", "Вена", "Мумбаи", "Банкок", "Стокгольм", "Осло" или "Баку".

А можно купить квартиру в ГОТОВОМ ЭЛИТНОМ ДОМЕ "ВОЛНА" И ПОЛУЧИТЬ МАШИНО-МЕСТО В ПОДАРОК!

Интересно? Позвоните нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 и они расскажут обо всех подробностях акции.

Собственное парковочное место – это не роскошь, а обязательный элемент комфорта. Какие преимущества есть у паркинга перед открытой стоянкой?

· Свободное место

Оставить машину можно в любое время, занять машино-место не сможет никто кроме владельца

· Безопасность

Видеонаблюдение и круглосуточная охрана защищают авто от угона

· Сохранность

В паркинге машина не пострадает от плохих погодных условий: дождя, града, снега или сильного ветра

· Удобство

Система автоматизированного доступа позволит быстро припарковать и забрать машину

Первый наземный паркинг в многофункциональном комплексе Minsk World уже работает на улице Германовской,7 через дорогу от квартала "Эмиратс" и соответствует всем указанным выше характеристикам.

Дом "Волна" в квартале "Эмиратс"
Дом "Волна" в квартале "Эмиратс"

В паркинге 9 этажей, поэтому места хватит всем желающим! Цена одного машино-места – от 4250 евро, а если купить квартиру в доме "Волна", его можно получить в подарок!

Паркинг на улице Германовская, 7
Паркинг на улице Германовская, 7

При строительстве многофункционального комплекса Minsk World используется европейский подход: на территории каждого квартала исключено транзитное движение транспорта. Это позволяет сделать двор безопасным для жильцов и снизить уровень шума. Припарковать машину можно на открытых cтоянках на периферии каждого квартала или в наземном паркинге.

Уже сейчас квартиры в комплексе часто покупают автовладельцы. Рядом пролегают важные транспортные магистрали – улица Кижеватова и Аэродромная - по которым будет легко добраться до центра города и в сторону МКАД.

Транспортная доступность – одна их основных характеристик Minsk World. В нескольких минутах ходьбы уже работает станция метро "Ковальская Слобода", в пределах комплекса строится станция метро "Аэродромная", а возле каждого квартала расположены остановки наземного транспорта.

Еще одно преимущество Minsk World – собственная инфраструктура. Вместе с покупкой квартиры клиенты получают детские сады и школы, поликлиники и больницы, магазины и торговые центры в пешей доступности. Экономическим центром станет Международный финансовый центр, также здесь запроектирован большой парк с фонтанами и аттракционами.

Международный финансовый центр в Minsk World
Международный финансовый центр в Minsk World

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – комфорт европейского уровня!

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