Даркович: белорусы зарубежья любят свою родину и мечтают ее посетить

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы зарубежья любят свою родину и мечтают ее посетить, заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, Герой Российской Федерации Александр Даркович во время круглого стола на тему "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа", передает корреспондент БЕЛТА.

"По данным последней переписи, за рубежом проживают 525 тыс. белорусов. Мы в контакте, знакомим Россию с нашей высокой белорусской культурой. Проводится большое количество мероприятий по сохранению исторической памяти, - рассказал Александр Даркович. - Знаете, в Сибири есть целые пункты, населенные белорусами. Это так называемые самоходы. Когда шло освоение Сибири и Дальнего Востока в XVIII-XIX веках туда уходили целыми деревнями и там селились. Они разговаривают на родном языке и поддерживают белорусскую культуру, многие добились заслуженных званий. И у всех мечта - посетить свою родину. Большинство из них никогда не были в Беларуси. Так что приглашайте, мы обязательно приедем".

17 сентября белорусы зарубежья вместе со своими земляками будут отмечать День народного единства. "Я хотел бы пожелать белорусскому народу мира и согласия на святой белорусской земле. Мы очень любим свою родину", - подчеркнул первый зампред.

Круглый стол проходит сегодня в Палате представителей. Мероприятие проводится накануне празднования Дня народного единства в целях консолидации белорусского общества на основе идей суверенитета и независимости страны, изучения правоприменительной практики действующего законодательства в сфере межнациональных отношений и его дальнейшего развития. В мероприятии участвуют парламентарии, уполномоченный по делам религий и национальностей, руководители крупнейших диаспор.-0-