Датский Красный Крест передал в Беларусь 1,32 млн защитных масок

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датский Красный Крест передал Белорусскому Красному Кресту 1,32 млн защитных масок для использования их сотрудниками, волонтерами и получателями помощи, сообщили БЕЛТА в БОКК. Распространение COVID-19 стало серьезным вызовом для всего международного сообщества, который показал, как важна взаимопомощь в борьбе с гуманитарными кризисами. Белорусский Красный Крест еще с первой волны пандемии обозначил для себя основные направления работы и организовал сбор помощи, к которому подключились и международные партнеры. Новая партия гуманитарной помощи поступила совсем недавно от Датского Красного Креста. Кстати, в декабре прошлого года это же национальное общество Красного Креста пожертвовало более 12 т одежды и вязаных игрушек для Витебской областной организации Белорусского Красного Креста и более 12 т - для Гомельской. "В борьбе с распространением COVID-19 мы объединили все наши ресурсы, чтобы оказать качественную помощь тем, кто нуждается в этом больше всего. Это и медики, и социальные работники, и волонтеры, и сотрудники Белорусского Красного Креста. А обеспечивать их важными ресурсами в работе помогают жертвователи в лице простых белорусов или бизнес-сообщества, а также международные партнеры", - отметили в обществе. Красный Крест в условиях пандемии продолжает работу по четырем наиболее важным направлениям: доставка на дом предметов первой необходимости, помощь медицинским и социальным работникам, поддержание работы медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога", психосоциальная поддержка на инфолинии по номеру 201 для мобильного телефона и 122 - для городского.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!