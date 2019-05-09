Давыдько: День Победы - фундамент идеологии белорусского государства

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы является фундаментом идеологии белорусского государства. Такое мнение высказал журналистам председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Именно День Победы имеет огромное значение в идеологическом и нравственном смысле, позволяет не потерять нашу основу, фундамент. Хотя многие пытаются вышибить из-под нас этот праздник. А он является фундаментом нашей идеологии", - подчеркнул Геннадий Давыдько.

Он также обратил внимание на объединительную роль праздника 9 Мая: "Это победа белорусского народа вместе с другими народами, что крайне важно сейчас, когда нас пытаются разделить. Этот праздник должен быть не то что в каждом доме - в каждой душе должен быть".

По мнению Геннадия Давыдько, молодому поколению надо рассказывать об истории Великой Отечественной войны не только в общем, но и на примере конкретных судеб. "Информация, что погибло столько-то миллионов, не работает, она растворяется в своем кошмаре. А вот когда человек узнает про одну судьбу, один артефакт (письмо с фронта держит в руках или ему доверительно рассказывает сын участника войны), это пробивает, разрывает душу. Именно это важно - персонально, через эмоции подавать историю", - считает он. В качестве примера такого персонифицированного подхода председатель "Белой Руси" упомянул акцию "Беларусь помнит!".-0-