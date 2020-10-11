Давыдько: для диалога надо, чтобы все понимали, что власть - не стена

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть понимает необходимость перемен и движется к ним, открывая возможности для диалога. Но важно, чтобы к этому были готовы люди. Такое мнение высказал председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Геннадий Давыдько обозначил главные условия возможности и невозможности диалога. Он невозможен, во-первых, когда нет субъекта диалога - не с кем вести переговоры. Во втором случае - если одна из сторон не хочет вести диалог. Третья история - если нет предмета диалога.

"Очень большая проблема состоит в том, что протестная часть населения не ждет никаких изменений конституционных. Они живут эмоциями, вообще не хотят осмысленно об этом говорить. Им это неинтересно. Большая часть населения, конечно, понимает, что Конституция - это тот закон, по которому мы живем. Это важно. А та часть, которая протестная, как раз нарушая законодательство о массовых мероприятиях, как минимум, постоянно попадая в риск быть наказанным в административном порядке, не желает никакого умственного напряжения на этой территории", - отметил он.

Геннадий Давыдько также обратил внимание, что уже сейчас поступает очень много предложений по изменениям в Конституцию - "предложения очень дельные, непростые".

По словам секретаря Белорусского союза журналистов, кандидата исторических наук Вадима Гигина, в протестах участвуют очень разные люди. Там есть и радикально настроенные, и умеренные, и те, кто готов к конструктивному диалогу, есть и те, кто не хотят этого диалога. "Мы должны понимать, о ком мы говорим. Ведь это большая группа наших сограждан. К сожалению, в обществе возникает враждебность. Все мы видели эти эпизоды с троллингом, буллингом, угрозами и т.д. Вот эту атмосферу из общества надо убирать. Для этого надо понять, кто эти протестующие, посмотреть на другую сторону, если угодно, новыми глазами", - полагает он.

"Надо чтобы все понимали, что власть - это не стена. Это двери, которые открыты. И власть понимает: время идет, перемены нужны. И в основном законе нашей страны, и в человеческих отношениях - надо сделать ревизию нашим ценностям. Власть готова, но готовы ли люди?" - задается вопросом Геннадий Давыдько.-0-