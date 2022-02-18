Давыдько: на референдуме мы продемонстрируем единство

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдуме мы не просто поставим за. Мы продемонстрируем единство. Об этом заявил председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь", председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько сегодня во время масштабного форума "Гражданская позиция", сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Мы стоим на пороге важнейшего события в жизни нашей страны, ее государственности. И мы все придем на избирательные участки не только для того, чтобы поставить в бюллетене свое за. Но и для того, чтобы продемонстрировать свое единство", - сказал Геннадий Давыдько.

Мероприятие во Дворце Республики было задумано как демонстрация максимальной консолидации сил крупнейшего общественного объединения страны накануне республиканского референдума. Форум "Гражданская позиция" объединил около 450 человек.-0-