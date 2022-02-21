Давыдько назвал два случая, когда человек может быть врагом государственности

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 21 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:36 Лукьянович: проверка сил реагирования СГ продолжится в запланированных генштабами объемах Общество
19:08 В Пекине презентовали учебник белорусского языка и белорусско-китайский словарь Общество
18:56 Путин: решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня В мире
18:49 Более 4,9 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
18:45 БУТБ начинает торговлю удобрениями на внутреннем рынке Экономика
18:30 Минчанин финансировал экстремистскую деятельность криптовалютой Происшествия
18:21 Давыдько назвал два случая, когда человек может быть врагом государственности Общество
18:00 Вольфович отметил вклад Института национальной безопасности в защиту интересов страны Общество
17:55 В некоторых областях Беларуси снижается заболеваемость COVID-19 Общество
17:53 Провалившегося под лед мужчину спасли на реке Гайна в Логойске Происшествия
17:47 "Мингаз" рассказал о сроках техобслуживания газоиспользующего оборудования и газопроводов Экономика
17:40 На улицах Витебска появятся торговые "трамвайчики" Регионы
17:39 Свыше 250 ученых из 10 стран объединит конференция по экологическому образованию в БГУ Общество
17:36 Эксперты СНГ обсудили перспективы совершенствования модельного законодательства в сфере миграции Общество
17:29 Совместные кооперационные проекты по производству микроэлектроники в ЕАЭС обсудили в Минске Регионы
17:20 Две школьницы из Борисова приговорены к 6 годам лишения свободы за сбыт наркотиков Происшествия
17:08 Небезопасные погремушки выявили у оптовика в Гомельской области Регионы
17:05 Всемирный день экскурсовода: как стать обладателем этой популярной специальности Общество
17:02 Саракач: пойду на референдум, чтобы у моих детей было светлое и беззаботное будущее Общество
16:59 У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 В мире
16:55 Наблюдатели от МПА СНГ на референдуме проведут встречи в парламенте и ЦИК Беларуси Общество
16:53 В румынском Марамуреше обсудили закупки белорусских электробусов для модернизации транспортной системы Экономика
16:47 Клишевич: экономическому взаимодействию Беларуси и Кубы требуется перезагрузка Политика
16:38 Саракач: Мозырский драмтеатр может воспитать немало поколений народных артистов Культура
16:34 Русакович: референдум должен дать новый импульс для развития Беларуси Общество
16:33 МИД Беларуси прокомментировал новые санкции со стороны ЕС Политика
16:28 На трассе Р28 ограничат движение из-за следственного эксперимента Регионы
16:25 Более 44 тыс. национальных наблюдателей аккредитованы для работы на референдуме Общество
16:17 На участке дороги М6 в Минском районе временно ограничат движение Регионы
16:16 Мицкевич: парламентские контакты Беларуси и Кубы развиваются по нарастающей Политика
Все новости
Все новости
Общество
21 февраля 2022, 18:21

Давыдько назвал два случая, когда человек может быть врагом государственности

Геннадий Давыдько. Фото из архива
Геннадий Давыдько. Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек может быть врагом государственности в двух случаях - если он дурак и если проплачен, заявил председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь", председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько во время круглого стола в агентстве "Минск-Новости", посвященного информационной безопасности Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня что в России, что в Беларуси врагом президентов, врагом государственности человек может быть в двух случаях. Первый - он дурак полный, неосведомленный, потому что маски сброшены, все видят, что происходит. Уже все откровенно говорят о своих целях. Если ты этого не видишь, значит, ты дурак, потому что умный человек понимает: надо держаться за эту скрепу, за крепкое государство. Огромные волны накатили, держись вместе с семьей за эту скрепу и выстоишь. Воды спадут - кем ты останешься?" - сказал Геннадий Давыдько.

Второй случай, когда человек может быть против государственности, если он конкретный предатель, хорошо проплаченный. "Это вообще мерзость. Если с дураками надо работать, то мерзостей надо просто давить", - считает он.

Говоря о безопасности совместного белорусско-российского информационного пространства, Геннадий Давыдько заметил, что и Министерство связи и информатизации, и Министерство информации сделали все, чтобы "обезопасить неустоявшиеся, незрелые мозги от вбрасывания в них этой инфекции в виде ложной пропагандистской мишуры".

"На чем можно объединить информационное пространство? На образе будущего. Что такое совместное единое информационное пространство? Это значит единое видение будущего, единая идеология - она должна быть у союзного строительства", - считает Геннадий Давыдько. В связи с этим он образно заметил: человек, который кладет кирпичи, устанет это делать через сто кирпичей. "Но если он знает, что не просто кирпичи кладет, а строит храм, он и тысячу кирпичей положит и не устанет, а будет делать это с песней и радостно. Мы должны четко понимать - идеологи и журналисты - ради чего мы защищаем наше общее информационное пространство", - заметил он.

Круглый стол проводится совместно Белорусским союзом журналистов и Союзом журналистов России при содействии Клуба главных редакторов и экспертов "Друзья - Сябры" - неформального творческого объединения главных редакторов, экспертов и блогеров.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь мнения
Новости рубрики Общество
Лукьянович: проверка сил реагирования СГ продолжится в запланированных генштабами объемах
Фото посольства Беларуси в Китае В Пекине презентовали учебник белорусского языка и белорусско-китайский словарь
Фото из архива Более 4,9 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Александр Вольфович Вольфович отметил вклад Института национальной безопасности в защиту интересов страны
Фото из архива В некоторых областях Беларуси снижается заболеваемость COVID-19
Фото из архива Свыше 250 ученых из 10 стран объединит конференция по экологическому образованию в БГУ
Главное
Лукашенко: в Беларуси не допустят попыток переписать историю и забрать Победу советского народа
Кочанова встретилась с кадровым резервом Брестской области
Генштаб: Беларусь придерживается курса на равноправное взаимовыгодное военное сотрудничество
Что такое гибридный иммунитет против COVID-19 и почему он наиболее надежный
Топ-новости
Лукашенко о Генпрокуратуре: вижу не просто исполнителей, а людей, которые генерируют великие идеи
"Мы опять оказались в эпицентре этих событий". Лукашенко о психозе разжигания войны в Европе
МИД Беларуси прокомментировал новые санкции со стороны ЕС
Вольфович отметил вклад Института национальной безопасности в защиту интересов страны
В некоторых областях Беларуси снижается заболеваемость COVID-19
Хренин и Грызлов подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию
В Пекине презентовали учебник белорусского языка и белорусско-китайский словарь
Мицкевич: парламентские контакты Беларуси и Кубы развиваются по нарастающей
В румынском Марамуреше обсудили закупки белорусских электробусов для модернизации транспортной системы
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за сильного ветра
Генштаб: подразделения ВС России вернутся в пункты дислокации, когда в этом появится объективная необходимость
Главред журнала "Роднае слова": важная роль в популяризации белорусского языка принадлежит учителю
Всемирный день экскурсовода: как стать обладателем этой популярной специальности
В Минтруда рассказали об особенностях расторжения контракта в связи с выходом на пенсию
Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнили статусом о вакцинации в Беларуси
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.