Давыдько назвал два случая, когда человек может быть врагом государственности

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек может быть врагом государственности в двух случаях - если он дурак и если проплачен, заявил председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь", председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько во время круглого стола в агентстве "Минск-Новости", посвященного информационной безопасности Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня что в России, что в Беларуси врагом президентов, врагом государственности человек может быть в двух случаях. Первый - он дурак полный, неосведомленный, потому что маски сброшены, все видят, что происходит. Уже все откровенно говорят о своих целях. Если ты этого не видишь, значит, ты дурак, потому что умный человек понимает: надо держаться за эту скрепу, за крепкое государство. Огромные волны накатили, держись вместе с семьей за эту скрепу и выстоишь. Воды спадут - кем ты останешься?" - сказал Геннадий Давыдько.

Второй случай, когда человек может быть против государственности, если он конкретный предатель, хорошо проплаченный. "Это вообще мерзость. Если с дураками надо работать, то мерзостей надо просто давить", - считает он.

Говоря о безопасности совместного белорусско-российского информационного пространства, Геннадий Давыдько заметил, что и Министерство связи и информатизации, и Министерство информации сделали все, чтобы "обезопасить неустоявшиеся, незрелые мозги от вбрасывания в них этой инфекции в виде ложной пропагандистской мишуры".

"На чем можно объединить информационное пространство? На образе будущего. Что такое совместное единое информационное пространство? Это значит единое видение будущего, единая идеология - она должна быть у союзного строительства", - считает Геннадий Давыдько. В связи с этим он образно заметил: человек, который кладет кирпичи, устанет это делать через сто кирпичей. "Но если он знает, что не просто кирпичи кладет, а строит храм, он и тысячу кирпичей положит и не устанет, а будет делать это с песней и радостно. Мы должны четко понимать - идеологи и журналисты - ради чего мы защищаем наше общее информационное пространство", - заметил он.

Круглый стол проводится совместно Белорусским союзом журналистов и Союзом журналистов России при содействии Клуба главных редакторов и экспертов "Друзья - Сябры" - неформального творческого объединения главных редакторов, экспертов и блогеров.-0-