Давыдько: необходимо подумать над ужесточением законодательства в сфере интернет-деятельности

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо подумать над ужесточением законодательства в сфере интернет-деятельности. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал нижней палаты парламента.

"СМИ, блогеры, авторы Telegram-каналов, в том числе анонимных, ежедневно снабжают нас информацией. Если деятельность журналистов регулируется законом и они отвечают за каждое слово, то вторые и третьи в погоне за лайками и подписками порой беззастенчиво и нагло врут. Хорошие новости читаются плохо. Так уж устроен человек, что постоянно находится в поиске сенсации, скандала, неординарного события, и на этих низменных людских качествах, которые разрушают личность, и играют те, кто жаждет денег и славы, - отметил депутат. - Мы моем руки перед едой, чтобы не подхватить инфекцию, - это аксиома. Тогда почему же мы не брезгуем часами копаться в информационном мусоре?".

Геннадий Давыдько считает, что информация - сильное оружие, она способна влиять на человека, морально уничтожать, захватывать умы, особенно неокрепшие.

"В Беларуси уже ведется борьба с фейковыми Telegram-каналами, авторов в конце концов находят, их детище признают экстремистским и блокируют. Но мы в самом начале трудного пути. Сейчас на разрушение славянства и нашей духовности работает огромная индустрия на Западе. Все делается под прикрытием демократии, защиты прав человека, свободы слова. Великолепные принципы, да только цель у них - забить последний гвоздь в крышку гроба наших ценностей, - отметил парламентарий. - Нам надо развивать серьезный институт нравственности. Родителям, депутатам, учителям, общественникам - вместе подумать над ужесточением законодательства в сфере интернет-деятельности. Пока не поздно".-0-