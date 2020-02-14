Давыдько предлагает размещать на иностранных ТВ-каналах белорусскую социальную рекламу

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Геннадий Давыдько инициирует заменить рекламу на иностранных ТВ-каналах на белорусскую социальную, передает корреспондент БЕЛТА.

Изменения в рекламу на ТВ-каналах обсуждают сегодня во время заседания рабочей группы Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания. На обсуждение вынесен проект закона "Об изменении законов по вопросам рекламы".

"Предложение состоит в следующем. Когда иностранное СМИ транслирует у нас свои передачи без права показывать рекламу, то добросовестное СМИ и кабельные операторы обязаны ее вырезать. Меня возмущает всегда, когда просматриваю кабельные каналы, что там довольно часто встречается реклама зарубежных производителей. По данному законопроекту будет разрешена социальная реклама, то есть социальные ролики, врезаемые уже белорусским оператором в этот контент", - сказал Геннадий Давыдько.

Как добавил председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин, коммерческая реклама на иностранных ТВ-каналах, которые транслируются в Беларуси, нередко вызывает нарекания у граждан. "Мы часто видим коммерческую рекламу продукции других стран. Люди говорят: зачем мне это? Я хочу знать, какие акции проводят наши производители и так далее. Реклама должна быть актуальна для нашей аудитории и восприниматься зрителем", - подчеркнул он.

Проект закона "Об изменении законов по вопросам рекламы" готовится к рассмотрению во втором чтении на весенней сессии Палаты представителей.-0-