Давыдько: предстоит борьба, они еще придут за нашими детьми

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько считает, что в Беларуси пока рано праздновать победу, ведь впереди еще много политических событий, и оппоненты будут стремиться на этом сыграть и повлиять на общественное мнение. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Мы сейчас не празднуем, еще рано праздновать полную победу. Нам предстоит большая борьба, работа. Еще и парламентские, и президентские выборы. Они (оппоненты. - Прим. БЕЛТА) ведь получают большие деньги, они еще придут за нашими детьми. В идеологическом, в учебном плане, где угодно. Они затаились. Поэтому борьба предстоит, и мы к ней готовы", - Геннадий Давыдько.

Он отметил, что "Белая Русь" после августовских событий прошлого года потеряла в численности 4 тыс. своих членов, но через три месяца стала больше на 6 тыс. Всего же численность общественного объединения на данный момент составляет около 200 тыс. "Кто-то ушел. Но те, которые пришли, это настоящие бойцы, которые знают, зачем они пришли", - подчеркнул председатель общественного объединения.

Геннадий Давыдько констатировал, что изначально методы, которыми раскачивали общество в Беларуси, были недооценены. "В соцсетях, где угодно тайно готовилась вот эта протестная история, которая потом выплеснулась на улицы. Тогда не понимали, что это тщательно готовилось, что это мощно профинансировано, что это технологии. Мы наивные были. И вот сегодня год практически настоящей борьбы за суверенитет. Настоящей борьбы за нашу независимость. Мы только год боремся за нее. Президент давно за нее боролся. Нам на блюдечке с голубой каемочкой дали: вот вам независимость. - Ну хорошо, независимость… И вот только год мы понимаем, что это такое и как за нее надо сражаться", - подчеркнул он.

/Председатель "Белой Руси" уверен, что сейчас враг не пройдет, но признает, что было недооценено значение интернета и, в частности, социальных сетей. "Мы упустили, мы слишком толерантны, мягки были к явным врагам, иностранным вещателям - "Белсат" и прочие. Мы позволяли им невероятное - вмешиваться в наши внутренние дела, - заметил он. - Мы на это махали рукой: дескать, мы сильные, мы можем. А они изучали по очень грамотным методичкам (история этих технологий очень велика), прорабатывали это и воздействовали, разбивали наше население на группы - любителей животных, молодых матерей, пенсионеров. И на каждую группу через соцсети точечно воздействовали, воспитывали между строк, формировали общественное мнение у них. И потом надо было только поднести "спичку".

Геннадий Давыдько отметил, что людям, конечно, лучше всего заходят негативные новости - таковы законы восприятия: "Хочется скандала, сенсаций, чего-то жареного. И плохие новости всегда читаются лучше, и слушаются и смотрятся активнее. По всем оценкам телесмотрения самая популярная программа - это криминальные новости".

Сегодняшний интернет председатель "Белой Руси" назвал полем боя. "Это источник, из которого пьют наши дети. Они могут стать "козленочками", напившись из этого интернета. А могут стать здоровыми людьми. И поэтому формировать качество этой "еды", которая образует наше будущее, крайне важно. Нельзя снисходительно, тем более, пренебрежительно, без опасений относиться к этому пространству. Виртуальность сейчас важнее реальности. Вот до чего мы дошли. Я не говорю, что это плохо, просто констатирую. Это так, но к этому надо относиться крайне серьезно", - уверен Геннадий Давыдько.

Он отметил, что к вопросам формирования и совершенствования законодательства в части интернета сейчас фактически только подошли, но к этому процессу должна подключиться и общественность. Он привел аналогию, что сейчас все активно борются за экологию, имея в виду природу, но за экологию интернета никто пока не борется. "Мы пытаемся там закрывать какие-то ресурсы, Мининформ что-то старается сделать, натыкается на крики этих вурдолаков, которым перекусили доступ к молодым сердцам и душам. На этом поле сейчас происходит основная битва. Кто овладеет интернет-пространством, тот овладеет будущим", - резюмировал председатель "Белой Руси".-0-