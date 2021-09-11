Давыдько: у Беларуси будет долгий путь политического взросления нации

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси будет долгий путь политического взросления нации. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" заявил председатель объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько, сообщает БЕЛТА.

Геннадий Давыдько констатировал, что во всем мире, и в частности в Европе, наблюдается кризис политической системы, люди перестают доверять партиям. "Наш человек, славянин, привык видеть лидера: а кто ты такой, а кем ты работал, а какая у тебя биография? И тогда он выбирает человека, а не партийную некую идею. Он глубоко не вчитывается в эти все программы партий. Поэтому это приживается достаточно тяжело (речь о развитии партийной системы. - Прим.БЕЛТА)", - считает председатель общественного объединения.

"Поэтому в нашей стране, я думаю, будет долгий вот этот путь политического взросления нации (неизвестно, чем он закончится). Чтобы разбираться в политических течениях, кто, что хочет… Человека ведь очень легко обмануть и те технологии, которые сейчас существуют в мире, и история, которая есть, это доказывает", - заметил Геннадий Давыдько.

По его словам, к сожалению, в большинстве стран мира власть принадлежит не народу, хотя это декларируется в Конституции в первых строках, а общественному мнению. "А общественное мнение формируют средства массовой информации и коммуникации. Сейчас интернет. То есть деньги, которые вброшены в ту или иную идею", - сказал председатель общественного объединения.-0-