Давыдько: в Беларуси как нигде чтят памятники героям войны

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси как нигде чтят памятники героям Великой Отечественной войны, заявил журналистам председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пожалуй, нигде, как в Беларуси, не чтят памятники героям войны, обелиски, могилы. До сих пор работают поисковые группы, которые находят новые захоронения, определяют имена погибших. Это огромный праздник (75-летие Победы в Великой Отечественной войне. - Прим. БЕЛТА), поэтому мы к нему готовимся, очень много будет сделано", - сказал Геннадий Давыдько.

Мероприятия в честь Великой Победы пройдут по всем регионам. Запланированы шествия, турпоходы, а также издание печатной продукции.

"В последнее время слово "Победа", само ее значение имеет такую огромную важность в политическом смысле. Никто не думал, что Победу нужно будет отстаивать. Столько инсинуаций, сомнений по поводу того, насколько она была велика, - отметил председатель РОО. - Не будем меряться, кто пострадал в этой войне больше, но очевидно, что забыть, переиначить какие-то достижения недопустимо".

По словам Геннадия Давыдько, память о Победе - один из основных, железобетонных камней в фундаменте патриотизма. "Нельзя жить без уважения к собственной истории, понимания ее", - сказал он.

В этом году "Белая Русь" также будет задействована в крупнейшем политическом событии страны - выборах Президента Беларуси. "Мы все думаем о том, как их провести максимально открыто, честно, а после них сделать конструктивные выводы", - добавил председатель РОО.

Работа оргструктур РОО "Белая Русь" в кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва признана удовлетворительной.

Сегодня в Минске проходит заседание Республиканского совета РОО "Белая Русь". По его итогам будет утвержден план работы Республиканского совета РОО по реализации программы объединения на 2020-2021 годы.-0-