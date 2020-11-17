Давыдько: в современном мире важно соблюдать не только эпидемиологическую, но и информационную гигиену

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В современном мире человеку важно соблюдать не только эпидемиологическую, но и информационную гигиену. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по правам человека Палаты представителей Национального собрания Беларуси, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько сегодня на экспертно-медийном форуме "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии", передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях COVID-19 мы все моем руки, носим маски, - заметил Геннадий Давыдько. - То есть то, что касается гигиенической безопасности мы понимаем. А что такое информационная безопасность? А между прочим это точно так же разрушает организм. Только не просто организм одного человека, а организм страны, организм цивилизации, если угодно".

Парламентарий констатировал, что ограничений для распространения информации в современном мире практически нет. "Для проникновения из любого источника в подсознание человека, которое приводит его к действиям и которое он сам до конца не понимает", - отметил он. Геннадий Давыдько считает, что миром руководит общественное мнение. "А общественное мнение формируется информационными силами и теми, кто стоит за ними - заказчиками, - указал он. - Поэтому общественное мнение, которое формируется средствами массовой коммуникации, - политическая сила, которая влияет на судьбы мира. Необходимо надеть в определенном смысле маски, соблюдать информационную гигиену".

"Те отточенные, мощные технологии, над которыми с хорошими бюджетами работали лучшие умы человечества, обходят не только здравый смысл в голове человека, но и проникают в эмоциональную сферу. Эмоция взрывает человека, он идет на площадь, разрушает свою судьбу, судьбу Родины. И, что самое страшное, он счастлив при этом - вот так работает технология. Он счастлив и не понимает, что это суицидальное действие, которое он производит вопреки здравому смыслу", - подчеркнул Геннадий Давыдько.-0-

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