Давыдько: важно иметь Основной закон, который будет усиливать нашу государственность

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно иметь Основной закон, который будет усиливать нашу государственность. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь", председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мой принцип - не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Поэтому с большой радостью я досрочно проголосовал за будущее нашей страны, изменения и дополнения, которые вошли в проект Конституции", - сказал Геннадий Давыдько.

Как отметил депутат, не каждому в жизни выпадает возможность активно участвовать в будущем своей Родины. "У каждого есть возможность трудиться, платить налоги, но место трудовому подвигу есть - это волеизъявление за новую Конституцию. Ведь те, кто придет сегодня голосовать с внуками, в будущем будут вспоминать об этом событии, - обратил внимание он. - Теперь, когда мы видим, что происходит в мире, нам так важно иметь защитный закон, который будет усиливать нашу государственность, социальную активность государства, участие граждан в управлении своей страной, - это крайне важно".

"По опросу наших наблюдателей и членов комиссий, на местах порядок, дисциплина и тишина. То есть никаких чрезвычайных случаев в период досрочного голосования не было. Как правило, активность в воскресенье возрастет ближе к обеду, продолжим держать руку на пульсе. Сегодня хороший праздничный день для нашей страны", - добавил председатель общественного объединения.-0-