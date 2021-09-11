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Общество
11 сентября 2021, 19:07

"За лайк готовы маму поджечь". Давыдько предлагает всех блогеров поставить под жетский контроль

Фото из архива
Фото из архива

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все блогеры должны находиться под жестким контролем. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" заявил председатель объединения Геннадий Давыдько, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас огромная опасность исходит от интернет-сообщества, от называемых блогеров, которые по сути своей являются субъектами, формирующими в том числе общественное мнение. Но они не получают ни лицензии на свое вещание, непонятно, какое у них образование, моральный облик, но они допущены", - обратил внимание Геннадий Давыдько.

Он привел пример, что никто не отпустит своего ребенка гулять ночью в темный лес. "А в интернет вы его гулять отпускаете. А там волки эти, волчары. Это люди, которые тоже поднатарели в технологиях и за лайк они готовы душу продать, они готовы маму поджечь, чтобы только потом миллион лайков получить", - констатировал председатель общественного объединения.

Геннадий Давыдько уверен, что детей и молодежь от интернета не оградишь, и здесь необходимо работать с контентом, в первую очередь законодательно. "Под жестким контролем должны находиться все блогеры, которые должны как-то классифицироваться, получать некую лицензию, разрешение и отвечать за свои действия", - уверен он.

Председатель "Белой Руси" констатировал, что буквально три десятка лет назад нужно было быть журналистом или писателем, в целом заслуженным человеком, чтобы получить доступ к формированию общественного мнения. Кроме того, надо было пройти худсоветы, редакции, даже какую-то цензуру. "И тогда ты мог выходить к людям. Сейчас нет. Сейчас я могут три шестерки вытатуировать у себя над бровью и забирать просто мозги детей. Говорят ведь правильно: не надо воевать со страной, надо просто "образовать" их детей", - резюмировал Геннадий Давыдько.-0-

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