Давыдько: Запад бьет Беларусь, но наш народ только мужает

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад бьет Беларусь, но ее народ только мужает. Об этом заявил председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Ничего хорошего в санкциях нет, нам будет тяжело. Но это сплачивает народ. Они не учитывают менталитет героического белорусского народа. Вы нас бьете, мы только мужаем. На самом деле мы можем разозлиться", - заявил Геннадий Давыдько.

Он также привел в пример Россию, которая, находясь под санкционным давлением Запада, смогла обеспечить ускоренное развитие сельского хозяйства и промышленности.-0-