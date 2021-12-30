Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей беженцев в ТЛЦ с Новым годом

30 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили детей беженцев в ТЛЦ с наступающим Новым годом и вручили подарки, передает корреспондент БЕЛТА.

Беженцы находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас здесь около 500 человек. Немало среди них женщин и детей.

Сегодня к самым юным беженцам в гости приехали Дед Мороз со Снегурочкой. Они поучаствовали в занятиях в мобильном образовательном центре, открытом рядом с ТЛЦ, а также поиграли с детьми и вручили им сладкие угощения и канцелярские принадлежности.

"В преддверии праздников все дети верят в чудеса и волшебство. Мы не могли остаться равнодушными к непростой ситуации, в которой оказались эти дети. Надеюсь, нам удалось поднять им настроение, передать частичку доброты и праздника", - отметил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

Для детей беженцев продолжает работать мобильный образовательный центр. Здесь с привлечением гродненских педагогов и волонтеров проходят занятия, оказывается психологическая помощь, организованы досуг и развлечения детей.-0-

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