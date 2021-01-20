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20 января 2021, 21:56

Деятельность БСЖ направлена на консолидацию общества - Богдан

Елена Богдан
Елена Богдан

20 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Деятельность Белорусского союза женщин направлена на консолидацию общества. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель общественного объединения, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время мероприятия, на котором был дан старт посвященной Году народного единства акции БСЖ.

Елена Богдан подчеркнула, что единение и объединение являются результатом диалога и взаимопонимания, когда различные стороны слышат друг друга. Она обратила внимание, что Белорусский союз женщин в своей деятельности придает большое значение поддержке традиционных семейных ценностей. И этот год станет особо значимым по данной тематике, поскольку планируется провести по всей стране серию разноплановых мероприятий в рамках акции БСЖ. Они будут организованы с целью укрепления духовно-нравственных ценностей в семье и обществе.

Председатель БСЖ уверена, что именно крепкая и сплоченная семья - основа общества. При этом она обратила внимание, что в суете повседневной жизни, к сожалению, часто упускаются многие моменты в воспитании детей в семье. "Порядок, любовь, единство начинаются как раз с семьи. В семье человек учится любить. Каждая семья - это целый мир", - сказала она.

Участники мероприятия поддержали мнение, что семейные ценности надо всемерно укреплять, прилагать усилия для поддержки семей и детей. Во время обсуждения на тему ценности семьи и воспитания говорил Алексей Талай, который был в числе приглашенных. Он - отец четверых детей, лауреат специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп" 2020 года, член национальной команды по инваспорту. В 16 лет в его жизни произошла трагедия - он подорвался на мине времен Великой Отечественной войны, остался без ног и практически без рук, но не сдался.

"На собственном примере я показываю во время встреч с ребятами, что нет ничего невозможного и надо добиваться поставленных целей, мужественно преодолевать трудности, - поделился Алексей Талай. - Когда встречаюсь с молодежью и начинаю с ней разговаривать, то все убирают свои телефоны, увидев меня, и начинают слушать. Встречи приобретают другую тональность, вижу, что они слышат, о чем я говорю. А после разговора ребята идут обниматься, кто-то делится со мной своими трудностями и проблемами. Конечно же, подрастающее поколение требует большого внимания, и ситуация в стране это показала. Нельзя допускать, чтобы молодежь велась на разного рода провокации. Она должна ценить то, что создано трудом - как в стране, так и в семье".

В числе выступающих были также представители различных профессий, и все они едины во мнении, что все начинается с воспитания уважения к старшим, членам семьи, к другим людям, своей стране, ее завоеваниям. В мероприятии приняли участие представители государственных органов и организаций, депутатского корпуса, других общественных организаций, реализующих социальные программы по поддержке семьи и духовно-нравственных ценностей.

Яркой составляющей стало выступление детско-юношеского ансамбля народного эстрадного танца "Палесская зорачка" из Мозыря. В представленном ими музыкально-театрализованном спектакле "Семья - это жизнь моя" были задействованы около 40 детей, а также взрослые. Сцены взаимоотношений с родителями, сверстниками, современные реалии детской жизни очень образно были представлены ребятами. Спектакль заставляет взрослых задуматься о том, какими их видят дети, как они воспринимают семейные неурядицы и как переживают. Спектакль был создан в 2020 году по инициативе районной организации БСЖ, автором сценария и режиссером является руководитель "Палесскай зарочкi" Елена Руденко. Как планируется, в этом году юные артисты с гастролями побывают в разных уголках Беларуси.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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