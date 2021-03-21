Деятельность Конституционной комиссии будет гласной и открытой - Василевич

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность Конституционной комиссии будет гласной и открытой, заявил в эфире телеканала ОНТ доктор юридических наук, заслуженный юрист Беларуси Григорий Василевич, сообщает БЕЛТА.

"Деятельность Конституционной комиссии будет исключительно гласной, открытой, с максимальным привлечением наших граждан для того, чтобы учесть их мнение, - отметил Григорий Василевич. - Прошлый год был тяжелым. Только третьи силы могут быть заинтересованы в том, что произошло. Поэтому вариантом консолидации как раз и может быть работа над текстом Конституции. Конечно, каждый голос должен быть услышан: молодежи, представителей общественных организаций, политических партий и других слоев населения. Если это работает на общество, на интересы государства, на общее благо - все должно изучаться".

По его словам, нынешняя Конституция восприняла главные идеи и предложения всех основных международных документов: Международный билль о правах человека, два пакта - об экономических, социальных и культурных правах и о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека и Европейскую конвенцию по правам человека.

"Направлений деятельности много, но действительно важно, чтобы была проведена кропотливая, основательная работа по подготовке текста, который должен работать на перспективу. Говоря о предложении совершенствования работы коллегиальных представительных органов, и в данном случае я в первую очередь говорю о местных Советах депутатов, их роль должна быть усилена в силу того, что это представители народа. Часть вопросов может быть решена вне Конституции, но важно, чтобы она задала вектор и чтобы у каждого должностного лица была убежденность, что Конституция - документ, который должен безукоризненно исполняться", - подчеркнул Григорий Василевич.-0-