Деятельность Межгоссовета СНГ по геодезии обсудят 24 ноября в Минске

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 24 ноября в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Первым вопросом повестки дня заседания станет обсуждение информации о деятельности Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли. Затем будут рассмотрены итоги состоявшегося 6 ноября заседания Совета глав правительств СНГ и намечены задачи по реализации принятых на нем документов и достигнутых договоренностей. Кроме того, постпреды стран Содружества обсудят деятельность миссии наблюдателей от СНГ в текущем году, а также вопрос о реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций на этот год" - рассказали в пресс-службе.

Большое внимание планируется уделить обсуждению выполнения плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании будет также согласована кандидатура главы миссии наблюдателей от Содружества на выборах депутатов Мажилиса парламента Казахстана, назначенных на 10 января 2021 года.-0-