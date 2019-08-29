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Общество
29 августа 2019, 17:14

Деятельность садоводческих товариществ в Беларуси планируется упорядочить

Ирина Скачкова
Ирина Скачкова

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики во взаимодействии с другими государственными органами ведет работу по совершенствованию законодательства о садоводческих товариществах. Об этом на онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщила консультант юридического управления Министерства экономики Ирина Скачкова.

Подготовлены изменения в указ №50 "О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ". Проект указа в апреле этого года прошел общественное обсуждение на Правовом форуме. По словам представителя Минэкономики, предлагается упростить порядок изменения границ земельных участков, если проект организации и застройки территории садоводческого товарищества был утвержден до вступления в силу указа №50, то есть до 7 августа 2008 года. В таких случаях установление границ при отсутствии земельного спора может быть выполнено по фактическому пользованию, без внесения изменений в проект организации и застройки территорий товарищества, изменение которого в настоящее время представляет собой длительную и дорогостоящую процедуру.

Проект предусматривает, что местные исполнительные и распорядительные органы, на территории которых расположены товарищества, будут обеспечивать информирование садоводческих товариществ, в соответствии с их запросами, о переходе прав на земельные участки к другим лицам. "Несмотря на то, что в положении имеется норма, обязывающая членов товарищества письменно уведомлять правление о переходе к ним прав на земельный участок, в связи с необязательностью отдельных владельцев товарищества, правление и руководство СТ не имеет никаких сведений, что у них появился новый член, владелец, - проинформировала она. - В случае принятия этой нормы полагаем, что проблема будет решена. Такое информирование позволит устранить неопределенность, даст возможность товариществам вести надлежащий учет своих членов, информировать их об обязанностях, правах и правилах внутреннего распорядка".

Намечено конкретизировать и расширить в указе - в положении о садоводческих товариществах - перечень документов, с которыми члены СТ имеют право знакомиться, продолжила Ирина Скачкова. В настоящее время норма в положении говорит о том, что члены товарищества имеют право знакомиться с отчетами председателя правления ревизионной комиссии, а также получать от них иную информацию. Но, как показывает практика, очень много обращений связано с тем, что члены товарищества, приходя к председателю правления, не могут получить исчерпывающую информацию, на которую имеют право. В связи с этим данный перечень планируется расширить.

Кроме того, документом предлагается предоставить местным исполкомам полномочия по внесению на рассмотрение общего собрания либо собрания уполномоченных товарищества кандидатов на должность председателя правления в случае его длительного отсутствия. "Эта норма предлагается в связи с тем, что, когда в СТ длительное время отсутствует председатель, начинается хаос, образуются несанкционированные свалки мусора, ухудшается экологическое состояние близлежащих территорий, - пояснила консультант. - Если исполкомом была предложена кандидатура, а председатель так и не был избран, то мы предлагаем внести нормы, чтобы в таких случаях местный исполком самостоятельно назначал председателя правления".

Ирина Скачкова также затронула вопрос о формировании членских взносов в садоводческих товариществах. Действующая в настоящее время норма вызывает много вопросов, обращений и жалоб со стороны членов товарищества, которые не согласны с таким регулированием. Этот вопрос рассматривается, предложений высказывается много, зачастую они противоречивые. По мнению Минэкономики, норму надо изменить и предоставить право садоводческим товариществам самостоятельно решать такие вопросы на усмотрение общего собрания либо собрания уполномоченных. Имеются и другие мнения, говорящие о том, что членские взносы не должны зависеть от площади и количества земельных участков, поскольку в основном направляются на оплату труда работников. Кроме того, в проекте предлагается урегулировать вопросы о членстве лиц, являющихся участниками долевой собственности на земельный участок, садовый домик. В действующем указе этот вопрос не урегулирован.

В настоящее время проект указа дорабатывается и находится в Министерстве экономики.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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