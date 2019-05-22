Деятельность в соцсетях нужно регулировать на законодательном уровне - эксперт из Сербии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность в социальных сетях нужно регулировать на законодательном уровне, заявил заместитель главного редактора отдела новостей телерадиокомпании Сербии Боян Бркич во время экскурсии по музею истории Великой Отечественной войны, организованной для участников XIV Белорусского международного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для медиафорума я подготовил выступление о необходимости регулирования деятельности в социальных сетях на законодательном уровне и о том, как бороться с последствиями дезинформации в социальных медиа, - рассказал сербский журналист. - Я считаю, что бороться с негативными явлениями социальных сетей можно лишь одним способом - образованием. По-моему, надо учить детей и молодежь, как пользоваться информацией, как и кому верить, точно так же, как мы их учим покупать продукты питания. Ведь продукты информационной промышленности очень важны, но их нужно брать из достоверных источников".

Боян Бркич третий раз приехал на Белорусский международный медиафорум. По его мнению, здесь рассматриваются актуальные вопросы современных СМИ, есть возможность пообщаться с коллегами из разных стран. Кроме того, очень важно зарубежным журналистам показывать, какая Беларусь на самом деле, добавил эксперт. "На этот раз я специально привез своего оператора, чтобы затем показать в Сербии, как сегодня живет Беларусь, какая это порядочная, чистая страна, в которой люди живут мирно и спокойно", - сказал он.

Ответственный секретарь Союза журналистов Казахстана Баян Рамазанова в свою очередь выразила мнение, что обезопасить современное медиапространство могут только профессиональные журналисты, проверяющие всю информацию, которую они доносят до читателя или зрителя. "Ответственность - самая главная отличительная черта официальных средств массовой информации от социальных сетей, потому что последние ведут неподготовленные люди, не несущие ответственности. Если журналист произносит какие-то слова, он должен подтверждать их фактами, а блогер ни перед кем и ни за что не отвечает, - сказала она. - Но говорить о том, что мы можем обойтись без социальных сетей, нельзя. Они все больше проникают в нашу жизнь, очень часто в новостях используются фото, видео, снятые рядовыми людьми - очевидцами происшедшего, и не считаться с ними нельзя".

"Учиться журналисту никогда не поздно, обмен опытом и мнениями очень полезен, и я думаю, на Белорусском медиафоруме мы узнаем много нового", - добавила Баян Рамазанова.

XIV Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", который пройдет в Бресте 23-24 мая, соберет более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии.

Организаторами Белорусского международного медиафорума выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-0-