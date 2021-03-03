Действие справок на наличие антител к COVID-19 может быть ограничено в ЕАЭС шестью месяцами

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Срок действия справок на наличие антител к COVID-19 может быть ограничен в Евразийском экономическом союзе шестью месяцами. Это предусмотрено проектом методических рекомендаций по профилактическим мерам при возобновлении авиапассажирских перевозок, который проходит публичное обсуждение на правовом портале ЕАЭС, сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель ЕЭК отметила, что проект рекомендаций подготовлен на основе санитарно-эпидемиологических требований государств ЕАЭС. Документ может быть применен как для граждан, пересекающих таможенную границу союза, так и для внутреннего сообщения в ЕАЭС.

"Что касается справок на наличие антител. Это сделано в первую очередь для удобства граждан. По информации научных учреждений союза, количество антител, выработанных организмом как после перенесенной инфекции, так и после вакцинации, может начать снижаться после шести месяцев. Поэтому мы и предусмотрели, что справка об обследовании на антитела должна быть выдана не ранее чем за шесть месяцев", - сказала Ия Малкина.-0-