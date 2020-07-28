Действия по уплате госпошлины упрощены для третейских судов

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для третейских судов упрощены действия, связанные с уплатой государственной пошлины. Это предусмотрено изменениями, внесенными в закон "О третейских судах", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Так, при уплате государственной пошлины посредством ЕРИП не нужно представлять оригинал либо копию платежного документа, подтверждающий уплату, при подаче заявления о госрегистрации достаточно сообщить учетный номер операции (транзакции) в ЕРИП.

Закон предусматривает и другие изменения. У третейских судов, созданных в качестве некоммерческих организаций, появится возможность иметь собственную символику, которая должна быть зарегистрирована в соответствии с законодательством об официальных геральдических символах.

Закон предусматривает возможность формирования реестра третейских судей и постоянно действующих третейских судов не только на основании письменных уведомлений постоянно действующих третейских судов (как в настоящее время), но и на основании соответствующих уведомлений физических лиц - самих третейских судей. Это позволит третейским судьям осуществлять свою деятельность самостоятельно, то есть без привязки к конкретному третейскому суду. При этом в случае выявления представления заведомо ложных сведений будет внесена запись об исключении третейского судьи из реестра.

Запрещено заключать третейское соглашение, в частности если одна из его сторон является учредителем (участником) третейского суда либо аффилированным лицом данного третейского суда. Это позволит обеспечить защиту сторон третейского соглашения от потенциальной возможности совершения неправомерных, мошеннических действий со стороны третейского суда.

Снижен уровень требований, предъявляемых к третейским судьям в случае коллегиального разрешения спора. Так для третейских судей, за исключением председателя состава третейского суда, исключается требование о необходимости иметь высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее трех лет.

Внесенные изменения предусматривают возможность создания общественных объединений третейских судей. Такие объединения могут создаваться для координации деятельности, обеспечения защиты прав, представления совместных интересов, организации обучения, повышения квалификации, обеспечения издательско-просветительской деятельности без образования коммерческих организаций и (или) участия в них.

Исключена возможность назначения судей для третейского разбирательства. Состав третейского суда будет формироваться только путем избрания третейских судей сторонами.

Законом предусматривается возможность участия в третейском разбирательстве третьих лиц. Они вступают в разбирательство только с согласия сторон. Кроме того, для участия третьего лица в третейском разбирательстве требуется также согласие самого привлекаемого лица, которое обязательно выражается в письменной форме.

Уточняется процедура принудительного исполнения решений третейского суда. В частности, сторона, в пользу которой вынесено решение, при его неисполнении добровольно может обратиться в суд за выдачей исполнительного документа на принудительное исполнение.

Закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "О третейских судах" принят 17 июля 2020 года. Основные его положения начнут действовать с 24 января 2021 года.-0-