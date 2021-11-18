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18 ноября 2021, 14:08

Действия Польши на границе требуют срочной реакции всех неравнодушных людей - мнение

Фото из архива
Фото из архива
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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Польши на границе требуют срочной реакции всех неравнодушных, здравомыслящих людей, заявила корреспонденту БЕЛТА начальник секретариата Совета Республики Татьяна Шедко.

"Ситуация на белорусско-польской границе, в которой оказались беженцы, подвергающиеся бесчеловечным действиям со стороны силовых структур Польши, продолжает консолидировать белорусское общество в едином порыве возмущения. Действия польской стороны носят вопиюще антигуманный характер, противоречат самому понятию уважения к человеку и стремительно приближают происходящее к уровню гуманитарной катастрофы. Применение слезоточивого газа и водометов в холодные ноябрьские дни против беззащитных людей, среди которых женщины и дети, беременные, заболевшие, не может называться иначе, чем преступный акт", - отметила Татьяна Шедко.

Белорусская сторона прикладывает все усилия, чтобы накормить, обогреть людей, оказать медицинскую помощь больным. "Секретариат Совета Республики принимает участие в оказании гуманитарной помощи несчастным людям, которые поверили, что в богатых европейских странах существует уважение к правам человека и закону. Подобные действия в самом центре Европы ставят под вопрос наличие демократии в Польше, ее приверженность гуманистическим ценностям и требуют срочной реакции всех неравнодушных здравомыслящих людей. Вместе мы можем противостоять несправедливости и насилию в цивилизованном мире", - подытожила Татьяна Шедко. -0-

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беженцы граница Польша
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