Действующая в Беларуси санэпидсистема позволяет эффективно бороться с коронавирусом - ВОЗ

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующая в Беларуси санитарно-эпидемиологическая система позволяет эффективно бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое мнение высказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по странам ЕС и бывшего СССР Витянис Андрюкайтис в интервью корреспонденту Lenta.ru.

"Я хочу отдать должное коллегам в Беларуси, поскольку там очень высокий уровень вакцинации против гриппа. Благодаря этому нет смазанной картинки, нет инфекционного коктейля, когда медикам тяжело выявить реальных зараженных COVID-19, - сказал Витянис Андрюкайтис. - В Беларуси действует та же санитарно-эпидемиологическая система, что была в Советском Союзе".

По словам спецпосланника ВОЗ, профилактика и санитарные службы в советские времена работали очень интенсивно, что помогало при отсутствии широких возможностей для диагностики и современного качественного оснащения предотвратить многие вызовы. В Беларуси это работает по сей день. Это факт, который в данной ситуации помогает справляться с вирусом. Можно сказать, что Беларусь работает по примеру Швеции и Республики Корея, добавил Витянис Андрюкайтис.-0-