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02 декабря 2019, 14:56

Декабрь в Беларуси ожидается теплее обычного - Белгидромет

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декабрь в Беларуси в этом году ожидается теплее обычного, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Первый зимний месяц начался с мороза и снега. Однако уже в середине первой декады атмосферные фронты и более теплые воздушные массы атлантического происхождения принесут в Беларусь потепление. Ожидаются дождь и мокрый снег, прогнозируются туманы и гололед. Что касается температуры, ночью ожидается слабый минус, днем - небольшой плюс. Во второй половине месяца прогнозируется неустойчивый характер погоды. Периоды похолодания будут сменяться оттепелями, будут выпадать смешанные осадки. "В целом декабрь прогнозируется несколько теплее обычного. Средняя температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы. Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений", - рассказали в Белгидромете.

Как правило, в декабре атмосферные процессы, особенно в первой половине, сохраняют черты переходного сезона. Поэтому нередко наблюдается неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха. Довольно часто первая "пятидневка" и даже первая декада декабря бывают очень теплыми. В течение месяца обычно отмечается 13-20 дней с оттепелью. Похолодания наиболее вероятны во второй половине декабря.

Климатическая норма для декабря составляет от минус 1,3 на юго-западе до 4,7 градуса мороза на северо-востоке Беларуси. По сравнению с ноябрем температура понижается на 4 градуса. Теплее обычного на 3-5 градусов был декабрь 1960, 1971, 1974, 1982, 2000, 2004, 2011, 2013, 2015, 2017 годов. Самым теплым выдался декабрь 2006 года со средней температурой воздуха по стране плюс 2,6, что на 5,9 градуса выше климатической нормы. Холодная погода (ниже климатической нормы на 3-6 градусов) отмечалась в декабре 1959, 1963, 1969, 1995, 1996, 2001, 2002, 2010 годов. Очень холодным (на 6,7 градуса ниже климатической нормы) выдался декабрь 1978 года, когда средняя температура воздуха по стране составила 10 градусов мороза.

Абсолютный температурный минимум для декабря (38,6 градуса мороза) был отмечен на метеостанции Езерище в 1978 году, а абсолютный максимум (плюс 14,5) - в Бресте в 1961 году.

Продолжительность солнечного сияния за месяц составляет 24-33 часа.

В декабре температура воздуха интенсивно понижается от первой декады к третьей. В среднем по стране температура воздуха первой декады составляет 2,4 градуса мороза, причем она колеблется от минус 3,9 на северо-востоке до минус 0,4 на юго-западе. Вторая декада холоднее первой в среднем на 1 градус, при этом температура воздуха понижается с юго-запада (минус 1,4) на северо-восток (минус 4,8). В третью декаду декабря средняя температура воздуха по стране составляет минус 4, что на 0,6 градуса ниже температуры второй декады. Холоднее всего в этот период на северо-востоке (минус 5,3), теплее всего - на юго-западе Брестской области (минус 2,3).

За декабрь в среднем по стране выпадает 35-58 мм осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова в зависимости от характера погоды сильно колеблются от года к году: на большей части Беларуси он устанавливается обычно в первой-второй декадах декабря, в крайних южных районах - в третьей декаде. Высота снежного покрова к концу месяца достигает в среднем 4-10 см. Если в декабре преобладает теплая погода, то снег ложится только в январе. В декабре обычно бывает от 3 до 15 дней с туманами и гололедами, от 2 до 5 - с метелью и от 18 до 21 - с осадками.-0-

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