2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается на 1 градус выше климатической нормы (норма - минус 1-5). Месячное количество осадков предполагается около нормы, местами - меньше нее (норма - 35-58 мм)", - рассказали в Белгидромете.

В декабре температура воздуха интенсивно понижается от первой декады к третьей. В 26% лет за весь период метеонаблюдений самой холодной была первая декада, в 33% лет - вторая декада, в 41% лет - третья. "Декабрь - первый месяц зимы. Однако атмосферные процессы, особенно в первой половине месяца, еще сохраняют черты переходного сезона. Поэтому в декабре нередко наблюдается неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха. Довольно часто первая пятидневка и даже первая декада месяца бывают очень теплыми. В течение декабря обычно отмечается 13-20 дней с оттепелью. Похолодания наиболее вероятны во второй половине месяца", - отмечают климатологи.

Средняя за месяц температура воздуха в декабре составляет от минус 1,3 на юго-западе до минус 4,7 на северо-востоке Беларуси и по сравнению с ноябрем понижается на 4 градуса. В отдельные годы она может значительно отличаться от средних многолетних значений. Так, теплее обычного на 3-5 градусов был декабрь 1960, 1971, 1974, 1982, 2000, 2004, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 годов. Самым теплым выдался декабрь 2006 года со средней температурой воздуха плюс 2,6, что на 5,9 градуса выше климатической нормы. Холодная погода (ниже нормы на 3-6 градусов) отмечалась в декабре 1959, 1963, 1969, 1995, 1996, 2001, 2002, 2010 годов. Очень холодным (на 6,7 градуса ниже климатической нормы) выдался декабрь 1978 года, когда средняя температура воздуха составила минус 10.

Ночная температура воздуха в этом месяце в среднем составляет 4-7 градусов мороза, дневная - от минус 2 до плюс 1. Абсолютный минимум (минус 38,6) был отмечен на метеостанции Езерище в 1978 году, абсолютный максимум (плюс 14,5) был зарегистрирован в Бресте в 1961 года. Продолжительность солнечного сияния за месяц составляет 24-33 часа.

За декабрь в среднем по стране выпадает 35-58 мм осадков. Минимальное месячное количество - 2-17 мм, максимальное - 71-143 мм. В отдельных случаях за сутки может выпадать 16-41 мм осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова в зависимости от характера погоды сильно колеблются от года к году. На большей части территории Беларуси он устанавливается обычно в первой-второй декадах декабря, в крайних южных районах - в третьей. Его высота к концу месяца достигает в среднем 4-10 см. Если в декабре преобладает теплая погода, то снег ложится только в январе.

В декабре обычно бывает от 3 до 15 дней с туманами и гололедом, от 2 до 5 дней с метелью и от 18 до 21 дня с осадками.-0-