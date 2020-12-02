Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 2 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:48 Академия управления и Университет гражданской защиты МЧС подписали соглашение о сотрудничестве Общество
17:40 Минздрав расширил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19 Общество
17:39 В Иваново при пожаре спасли женщину и ее 4-летнего внука Происшествия
17:34 Из-за неправильно выбранной водителями скорости за 11 месяцев на дорогах Минска погибли 9 человек Происшествия
17:34 В Минске лицеист повредил камнем служебный транспорт - возбуждено уголовное дело Происшествия
17:31 Генсек ООН предупредил об угрозе появления новых зоонозных вирусов В мире
17:26 Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного Общество
17:15 Путин: вакцинация врачей и учителей от COVID-19 может начаться на следующей неделе В мире
17:11 Брестчанин предъявил на границе поддельный командировочный лист, чтобы избежать самоизоляции Происшествия
17:06 В Санкт-Петербурге на Новый год закроют все кафе и рестораны В мире
17:03 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши, Швеции, Бельгии, Хорватии из-за птичьего гриппа Экономика
17:02 Температура воздуха в Беларуси в ноябре превысила норму почти на 3 градуса Общество
17:01 В Литве ужесточили карантинные ограничения из-за коронавируса В мире
16:59 Страны СНГ активизируют взаимодействие в области предупреждения и реагирования на ЧС Общество
16:57 ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок В мире
16:56 Производители кисломолочных напитков из Беларуси и РФ урегулируют спор, изменив дизайн упаковки Экономика
16:53 Умерла российская актриса Нина Иванова В мире
16:50 Беларусь при выполнении рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка учтет национальные интересы - Петришенко Общество
16:48 Жителя Постав оштрафовали более чем на Br400 за оскорбительный комментарий в отношении правоохранителей Происшествия
16:36 Фотографии альбома "Шматнацыянальная Беларусь" отражают многогранность нашей страны - Лиходедов Культура
16:32 Люди с ограниченными возможностями стали более смелыми и инициативными - мнение Общество
16:30 НАН Беларуси назвала лауреатов премий для молодых ученых 2020 года Общество
16:26 В Гааге мужчина с ножом напал на прохожих В мире
16:26 В Минском районе загорелась пристройка к частному дому - возбуждено уголовное дело Происшествия
16:23 В Минске на пешеходном переходе автомобиль сбил девушку Происшествия
16:21 Главы государств ОДКБ приняли решения по усилению миротворческого потенциала организации Политика
16:18 Лидеры стран ОДКБ призвали ОБСЕ, НАТО и ЕС к обсуждению стратегий безопасности Политика
16:16 МЧС утвердило нормы и правила безопасности объектов использования атомной энергии Общество
16:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1689 пациентов с COVID-19, выписаны 1608 Общество
16:12 НАН Беларуси присудила шесть премий 2020 года Общество
Все новости
Все новости
Общество
02 декабря 2020, 17:26

Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается на 1 градус выше климатической нормы (норма - минус 1-5). Месячное количество осадков предполагается около нормы, местами - меньше нее (норма - 35-58 мм)", - рассказали в Белгидромете.

В декабре температура воздуха интенсивно понижается от первой декады к третьей. В 26% лет за весь период метеонаблюдений самой холодной была первая декада, в 33% лет - вторая декада, в 41% лет - третья. "Декабрь - первый месяц зимы. Однако атмосферные процессы, особенно в первой половине месяца, еще сохраняют черты переходного сезона. Поэтому в декабре нередко наблюдается неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха. Довольно часто первая пятидневка и даже первая декада месяца бывают очень теплыми. В течение декабря обычно отмечается 13-20 дней с оттепелью. Похолодания наиболее вероятны во второй половине месяца", - отмечают климатологи.

Средняя за месяц температура воздуха в декабре составляет от минус 1,3 на юго-западе до минус 4,7 на северо-востоке Беларуси и по сравнению с ноябрем понижается на 4 градуса. В отдельные годы она может значительно отличаться от средних многолетних значений. Так, теплее обычного на 3-5 градусов был декабрь 1960, 1971, 1974, 1982, 2000, 2004, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 годов. Самым теплым выдался декабрь 2006 года со средней температурой воздуха плюс 2,6, что на 5,9 градуса выше климатической нормы. Холодная погода (ниже нормы на 3-6 градусов) отмечалась в декабре 1959, 1963, 1969, 1995, 1996, 2001, 2002, 2010 годов. Очень холодным (на 6,7 градуса ниже климатической нормы) выдался декабрь 1978 года, когда средняя температура воздуха составила минус 10.

Ночная температура воздуха в этом месяце в среднем составляет 4-7 градусов мороза, дневная - от минус 2 до плюс 1. Абсолютный минимум (минус 38,6) был отмечен на метеостанции Езерище в 1978 году, абсолютный максимум (плюс 14,5) был зарегистрирован в Бресте в 1961 года. Продолжительность солнечного сияния за месяц составляет 24-33 часа.

За декабрь в среднем по стране выпадает 35-58 мм осадков. Минимальное месячное количество - 2-17 мм, максимальное - 71-143 мм. В отдельных случаях за сутки может выпадать 16-41 мм осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова в зависимости от характера погоды сильно колеблются от года к году. На большей части территории Беларуси он устанавливается обычно в первой-второй декадах декабря, в крайних южных районах - в третьей. Его высота к концу месяца достигает в среднем 4-10 см. Если в декабре преобладает теплая погода, то снег ложится только в январе.

В декабре обычно бывает от 3 до 15 дней с туманами и гололедом, от 2 до 5 дней с метелью и от 18 до 21 дня с осадками.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
погода прогноз погоды
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото МЧС Академия управления и Университет гражданской защиты МЧС подписали соглашение о сотрудничестве
Фото из архива Минздрав расширил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
Фото из архива Температура воздуха в Беларуси в ноябре превысила норму почти на 3 градуса
Фото из архива Страны СНГ активизируют взаимодействие в области предупреждения и реагирования на ЧС
Игорь Петришенко Беларусь при выполнении рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка учтет национальные интересы - Петришенко
Алеся Алехнович. Фото "Млын" Люди с ограниченными возможностями стали более смелыми и инициативными - мнение
Главное
Лукашенко призвал лидеров ОДКБ объединиться против давления и вмешательства извне
Головченко назвал рост благосостояния населения главной целью программы деятельности правительства до 2025 года
В Беларуси планируют расширить возможности использования семейного капитала
В Новый год – с новой квартирой! Медикам, учителям, айтишникам и молодоженам скидки до 20% продлены до конца года!
Топ-новости
Лукашенко обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ
Лукашенко заявил об оголтелом поведении Польши и стран Балтии против Беларуси
Минтруда о переформатировании пенсий: будем максимально развивать добровольное пенсионное страхование
Правительство Беларуси разработало подходы к оздоровлению проблемных госпредприятий
Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного
В Беларуси проведут правовой мониторинг военного законодательства
Кунцевич: миролюбие и добрососедство являются неотъемлемой частью природы белорусов
Минздрав расширил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
МЧС утвердило нормы и правила безопасности объектов использования атомной энергии
НАН Беларуси назвала лауреатов премий для молодых ученых 2020 года
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1689 пациентов с COVID-19, выписаны 1608
Люди с ограниченными возможностями стали более смелыми и инициативными - мнение
В Беларуси образование является приоритетом государственной политики - Кадлубай
Почти все население Беларуси к концу 2022 года получит доступ к сети 4G - Минсвязи
Эксперты прогнозируют рост давления на Беларусь и призывают к мобилизации госаппарата и общества
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.