Делая выбор будущего страны, нужно прислушаться к своему сердцу - абитуриентка

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делая выбор будущего страны, нужно прислушаться к своему сердцу. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала абитуриентка Алина Подворская.

"Проголосовала досрочно, потому что 9 августа буду занята. Но как гражданин своей страны понимаю, что важен голос каждого и обязательно нужно принять участие в этой важной политической кампании, - рассказала Алина Подворская. - Делая выбор будущего страны, нужно прислушаться к своему сердцу. Лично я - за развитие и процветание".

Девушка в этом году окончила среднюю школу №70 Минска и сейчас поступает на юридический факультет БГУ. Алина - активистка БРСМ, принимает участие в общественной жизни страны, награждена премией Минской городской организации БРСМ "За дело". "Для молодых людей в стране созданы все условия, молодежь все это замечает и использует себе во благо", - добавила она.-0-