Делать добро – просто. Белагропромбанк подвел итоги 4 лет проекта "Прикосновения"

В минувшую пятницу, 21 января, в Минске состоялась пресс-конференция, посвященная четырехлетию благотворительного проекта "Прикосновения", стартовавшего в октябре 2017 года по инициативе Белагропромбанка, компании Mastercard и благотворительного фонда "Прикосновение к жизни".

Непосредственно проект стартовал 9 октября 2017 года. Чтобы стать благотворителем, вам не нужно посещать отделение банка: достаточно ежедневно совершать покупки с использованием специальной карточки "Прикосновения" от Белагропромбанка. Часть средств от транзакции, а именно 0,3%, поступает на счет благотворительного фонда "Прикосновение к жизни", который тесно сотрудничает c Республиканским научно-практическим центром детской онкологии, гематологии и иммунологии. А банк за счет собственных средств удваивает эту сумму. Кроме прочего, можно произвести и фиксированный перевод в трех специальных терминалах, которые находятся в здании Региональной дирекции по г. Минску ОАО "Белагропромбанк" на ул. Романовская Слобода, 8; в Национальном аэропорту "Минск"; в Центре банковских услуг №202/45 г. Витебск, ул. Чкалова, 35 (гипермаркет Green). К слову, участвовать в благотворительности вы начинаете еще во время оформления карты: 50% оплаты сразу поступает на счет Фонда. Оформить карту можно любым удобным способом, начиная от интернет-банкинга, заканчивая личным посещением ближайшего отделения.

Проект оказался крайне успешным. По итогам 2021 года держателями таких карточек стали уже 50 тысяч человек, а общая сумма пожертвований за весь периода составил 1 117 331 рубля, из которых 507 552 рубля собрано в ушедшем году. Благодаря активному использованию карточек "Прикосновения" оказанная помощь уже позволила многим пациентам пройти необходимые медицинские манипуляции. Также были закуплены кресла-коляски для ослабленных пациентов, а в 2019 году – оборудована молекулярная генетическая лаборатория, которая позволяет выявить онкологические заболевания на ранней стадии. В данное время идет процесс закупки автомобиля для перевозки лежачих пациентов.

Пресс-конференция по итогам каждого года стала уже доброй традицией. До пандемии мероприятие проводили совместно с праздником для детей – пациентов РНЦП. Однако вот уже второй год подряд эпидемиологическая обстановка вносит свои коррективы. Красочное представление для ребят организовали 17 декабря. В ходе пресс-конференции операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова рассказала, чем запомнился проект в 2021 году, а заодно вспомнила о том, как зарождалась его идея.

– Проект "Прикосновения" был будто предначертан судьбой. У нас и наших партнеров возникла схожая идея. На ее реализацию ушло всего несколько месяцев. И вот в 2022-м стартует пятый год. Что касается минувшего года, то он стал успешным. Проект был отмечен на достаточно высоком уровне. Мы получили награду в номинации "Активная социальная позиция" на республиканском конкурсе "Бренд года". Такое доверие еще раз подтверждает, что проект был задумано не зря. В этом проекте есть частичка сердца нашего руководства и всего нашего огромного коллектива.

Анна Свистунова также отметила: есть возможность делать не только перечисления, но и работать на опережение, делать вклад в будущее.

Операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова

– Речь идет о развитии сферы онкологической медицины в целом. Наш банк достаточно активно участвует в этом направлении, – добавила представитель Белагропромбанка.

Представитель Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц отметил: проект уникален не только в масштабах Беларуси.

– Уверен, данный проект может стать национальным достоянием. Такого рода кейсы не делаются для галочки: работа всей нашей дружной команды идет от чистого сердца. Помощь, которую оказывают благотворители, невозможно оценить. Средства, собранные за это время, пошли на очень важные и нужные вещи. 4 года – приличный срок для подобного проекта даже по заграничным меркам. Хочу поблагодарить партнеров, клиентов Белагропромбанка и платежной системы Mastercard.

К слову, ежегодно Белагропромбанк совместно с Mastercard благодарит самых активных держателей карт "Прикосновения", которые отдали на благотворительность большие суммы. Таким клиентам вручают сувениры. Каждый, кто сделал пожертвование, может посмотреть, на какие цели пошли его средства.

Важность проекта для Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии отметил заместитель директора по кадровой работе учреждения Виктор Алексиевич. Представитель РНЦП поблагодарил всех благотворителей, кто внес посильный вклад.

Заместитель директора по организационно-кадровой работе РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах Виктор Алексеевич, директор компании Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц, операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова, исполнительный директор благотворительного фонда "Прикосновение к жизни" Елена Мединская.

– За ту огромную помощь, которая оказывается нашему центру. Она разноплановая: это лаборатория и современное оборудование, очень нужные во время пандемии средства индивидуальной защиты. Это та помощь, которая оказывается в виде организации нормальной жизни наших детей. Ведь, говоря о нашем центре, речь не только лечении: там идет жизнь, есть творчество. Наши детки рисуют, делают прекрасные поделки. То есть стараются, несмотря на свое тяжелое положение, жить полноценной жизнью. Партнерство в рамках проекта очень продуктивное и, самое главное, оперативное. Как только мы в чем-то нуждаемся, все очень быстро реализуется.

Слова благодарности высказала исполнительный директор благотворительного фонда "Прикосновение к жизни" Елена Мединская:

– Даже не верится, что с начала проекта прошло уже 4 года. Белагропромбанк, платежная система Mastercard, все активные пользователи карточки "Прикосновения" делают благое дело. Конечно, вместе мы сможем сделать еще и больше. Как раз сейчас на собранные средства закупим специальную машину для перевозки лежачих пациентов. Надеемся, к концу января приобретем автомобиль, и деток можно будет подвозить на нужные обследования или другие медицинские учреждения.

А еще благодаря сотрудничеству Фонда и Белагропромбанка впервые в нашей стране удалось провести несколько Национальных этапов Всемирных игр победителей. Соревнования организованы для детей, перенесших онкологию.

Безусловно, проект "Прикосновения" продолжит развиваться и в 2022 году. Белагропромбанк и партнеры инициативы планируют внедрить несколько новшеств.

– Такой проект нельзя оставлять. Впереди у нас небольшой юбилей – 5 лет. В этом году установим мини-терминалы, чтобы пожертвования можно было осуществлять еще легче. Символично, что они имеют форму сердца. Планируется, что они появятся в каждой области. Надеемся, что держателей карт "Прикосновения" станет еще больше, ведь они самое главное звено в данном проекте. Хочется пожелать деткам, которые находятся на лечении, сил и надежды. А мы будем делать максимально возможное, чтобы им помочь как морально, так и материально, – подчеркнула Анна Свистунова.

В заключительном слове спикеры выразили уверенность: у благотворительного проекта "Прикосновения" большое будущее.

– Как говорил классик, чтобы появилось добро, нужно начать его делать. Я призываю всех присоединиться и стать держателем карточки. Благотворительность вызывает только положительные эмоции, – сказал Вадим Головчиц.

Виктор Алексиевич пожелал всем пациентам выздоровления.

– С поддержкой со стороны Белагропромбанка и других наших друзей детки чувствуют себя намного лучше и увереннее. Еще раз всем большое спасибо. Сообща мы делаем очень важное дело, – резюмировал Виктор Алексиевич.

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