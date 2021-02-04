Делегат: на ВНС важно обсудить вопрос повышения качества профессионально-технического образования

4 февраля, Орша /Корр. БЕЛТА/. На Всебелорусском народном собрании важно обсудить вопрос повышения качества профессионально-технического образования и подготовки кадров для легкой промышленности. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель директора по идеологической и кадровой работе ЗАО "Оршанская промышленно-торговая фирма "Світанак" Ольга Кулик.

Она работает на предприятии 23 года. Прошла карьерный путь от ученицы швеи до нынешней должности. Ольга Кулик едет на ВНС в первый раз. По ее мнению, важный вопрос, который стоит обсудить, это кадры и система их подготовки. "У нас в фирме основная профессия - швея. Остается актуальным вопрос повышения качества профессионально-технического образования в этом направлении. В современных условиях все развивается быстрыми темпами, в том числе в швейной промышленности. Внедряется высокопроизводительное оборудование, применяются новые методы обработки, поэтому молодых специалистов хотим видеть с современными знаниями. Очень хорошо, что есть предложение пересмотреть, актуализировать учебную программу в подготовке специалистов, создать образовательную базу", - отметила замдиректора. Также обязательно нужно уделять время практике, чтобы сотрудник быстрее адаптировался на производстве.

Еще один актуальный вопрос, который, по мнению Ольги Кулик, также стоит затронуть, это молодежная политика. "Наша молодежь креативная, талантливая, у нее большие перспективы. Важно усилить ее гражданско-патриотическое воспитание", - поделилась своей точкой зрения она. Сегодня на оршанском предприятии трудятся порядка 60 молодых сотрудников.

Также представлять Оршанский район на форуме будет швея Людмила Сахоненко, которая работает на "Світанке" 20 лет. Она впервые участвует в ВНС, это для нее волнительная и почетная миссия. "Я работаю на швейном предприятии, которое выпускает продукцию для детей. Молодые люди - будущее страны. И им нужно создавать условия, чтобы они не уезжали из родных мест. От форума жду, что будут намечены направления по поддержке молодых и многодетных семей в дальнейшем", - сказала делегат VI Всебелорусского народного собрания.-0-

Людмила Сахоненко

Фото Александра Хитрова