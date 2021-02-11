Делегат ВНС: БЕЛАЗ должен оставаться госпредприятием, чтобы гарантировать рабочие места

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современных рыночных условиях важно сохранить БЕЛАЗ государственным предприятием, ведь только так оно может быть для жителей Жодино гарантом сохранения рабочих мест. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Жодинского горисполкома Наталья Сушко во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый зампред в своем выступлении отметила, что в экономической программе на пятилетку в Беларуси особое внимание планируют уделять развитию крупных промышленных предприятий, в том числе сфере машиностроения. "Для жодинцев это особенно актуально, потому что история города и его уникальность неразрывно связаны с градообразующим предприятием БЕЛАЗ. Флагман отечественного машиностроения - не просто визитная карточка города, а производство, которое более чем на 30% наполняет городской бюджет и составляет основу занятости населения. С учетом семей, которые работают на заводе, состояние дел на предприятии так или иначе влияет на уровень жизни большинства горожан, поэтому в современных рыночных условиях важно сохранить БЕЛАЗ именно государственным предприятием. Ведь если завтра оно попадет в частные руки, где гарантия того, что люди сохранят свои рабочие места, а город - свою экономику и социальную сферу?", - отметила Наталья Сушко.

Она подчеркнула, что благодаря эффективной деятельности предприятия БЕЛАЗ в Жодино формируется комфортная среда для проживания, где предоставляют качественные услуги в области образования и здравоохранения, а также реализуют другие проекты в социальной сфере. "В Жодино постоянно строятся современные жилые микрорайоны, детские сады, спортивные объекты. Текущий год не станет исключением. В городе откроют новую детскую поликлинику, в планах строительство двух школ и детского сада", - сказала участница форума.

Также делегат в выступлении напомнила, что прошедший год для белорусов стал настоящим испытанием, проверкой на прочность и преданность своему Отечеству, а также выразила уверенность в том, что родную землю белорусы не предадут. "Надеюсь, что такие понятия, как честь, достоинство, любовь к родине, трудолюбие и верность не канули в лету, а сегодня определяют наш путь в завтрашний день. Сила белорусского народа в его единстве, и наступивший год станет ярким тому подтверждением", - подчеркнула первый заместитель председателя Жодинского горисполкома.-0-