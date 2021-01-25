Делегат ВНС: историко-культурное наследие белорусов - огромный потенциал, который нужно развивать

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Богатое духовное и культурное наследие белорусов - огромный потенциал, который нужно развивать и совершенствовать. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился режиссер народного театра государственного учреждения "Березинский районный центр культуры" Николай Пытляк, который выдвинут делегатом на VI Всебелорусское народное собрание.

"Исторический путь нашей страны уникален. Мы собрали богатое духовное и культурное наследие, а это огромный потенциал, который необходимо развивать и совершенствовать. Самобытные национальные традиции, которые зачастую не имеют аналогов в других странах, исторические и природные достопримечательности - все это наша изюминка, способная заинтересовать как жителей страны, так и привлечь туристов из-за рубежа. Развитию историко-культурного наследия надо уделять внимание, потому что оно может стать дополнительным ресурсом, который в определенной степени будет подкреплять экономику страны, поэтому на VI Всебелорусском народном собрании постараюсь обозначить важность развития сферы культуры в ближайшие годы", - сказал Николай Пытляк.

По словам делегата, государство должно быть гарантом финансовой поддержки развития искусства и культуры. Важно материально поддерживать творческие коллективы, помогать в финансировании мероприятий, которые направлены на восстановление традиций и обычаев белорусского народа, а также продолжать работу по реставрации исторических объектов. "Есть один пример. Благодаря энтузиазму людей и бюджетному финансированию уже многие годы мы проводим в городе фестиваль "Бярэзінская рампа". Он становится событием, которое привлекает театралов из других мест, и на протяжении трех дней радует зрителей разножанровыми постановками. Это мероприятие позволяет людям открывать для себя новое, культурно проводить время, просвещаться и вдохновляться, что происходит благодаря поддержке государства", - отметил Николай Пытляк.

Среди проблемных вопросов, которые волнуют делегата, - небольшие заработные платы у работников культуры, которые зачастую становятся причиной ухода талантливых людей из сферы, а также поддержка молодых специалистов. "Не все идеи молодежи готовы поддерживать и помогать реализовывать, хотя именно они привносят свежее дыхание в сферу. Камнем преткновения нередко становится и отсутствие доступного жилья для молодых специалистов нашей сферы, - подчеркнул Николай Пытляк. - Критиковать легко. Но важно понимать, что надо не просто желать качественных изменений, но и прилагать усилия для развития сферы своей деятельности. Нельзя оставаться равнодушным и опускать руки, поэтому все проблемные вопросы буду поднимать на Всебелорусском народном собрании".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-