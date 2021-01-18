Делегат ВНС: надо активнее продвигать в интернете новые патриотические проекты

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо активнее продвигать в интернете новые патриотические проекты и приложения. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Могилевского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи, делегат Всебелорусского народного собрания Кирилл Адамов.

"Всебелорусское народное собрание - важное событие в жизни страны, для каждого белоруса и нашей общей истории. Мы понимаем, что будущее Беларуси за молодежью - активной, прогрессивной, креативной. Поэтому взаимодействие с молодежным активом на различных предприятиях и в организациях должно оставаться в числе приоритетных направлений государственной политики. Упор стоит делать на патриотизм, волонтерскую деятельность и вопросы трудоустройства", - сказал Кирилл Адамов.

Патриотические проекты нужно максимально широко продвигать в социальных сетях. "Надо четко понимать, что много времени молодые люди сегодня проводят в интернете, где они находят не только развлекательный контент, но и учатся, объединяются в чатах по интересам. Именно поэтому нам стоит активнее работать в интернет-пространстве, предлагать новые патриотические проекты и приложения, уделять внимание истории, не позволять подменять понятия и переписывать ее", - отметил делегат.

Кирилл Адамов подчеркнул, что хорошей формой работы стали диалоговые площадки, где каждый может высказать свое мнение, акцентировать внимание на имеющихся проблемах и высказать предложения по их решению. "Работу в этом направлении надо активно развивать", - добавил он.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-