Делегат ВНС предложил установить в Беларуси День партизана и подпольщика

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай сегодня на VI Всебелорусском народном собрании предложил установить в Беларуси День партизана и подпольщика, передает корреспондент БЕЛТА.

"Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков имеют особую историческую значимость. Партизаны и подпольщики - те люди, которые поднялись на борьбу с фашизмом по своей доброй воле. Это гордость и сила, единство нашей нации. Поэтому, выполняя поручение ветеранов войны и труда, прошу вас, уважаемый Президент, установить в Беларуси государственный праздник - День партизана и подпольщика", - отметил Алексей Камай.

По его мнению, отмечать этот праздник можно 16 июля. В этот день в 1944 году в Минске состоялся парад партизан.

Алексей Камай напомнил, что День партизана и подпольщика уже установлен в России и Украине.-0-